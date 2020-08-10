Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi suskunluğunu 'sanat parkta' festivali ile bozdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi suskunluğunu 'sanat parkta' festivali ile bozdu

Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi pandemi sürecinde tiyatrocuların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek üzere 30 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü "Susma" eylemini, 'Kapıların Dışında' oyunu ile 'Sanat Parkta' festivalinde sahne alarak bozdu.

Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi suskunluğunu 'sanat parkta' festivali ile bozdu
10.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:31

Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi pandemi sürecinde tiyatrocuların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek üzere 30 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü "Susma" eylemini, 'Kapıların Dışında' oyunu ile 'Sanat Parkta' festivalinde sahne alarak bozdu.

Pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat dünyasına destek olmak amacıyla Kadıköy Belediyesinin düzenlediği 'Sanat Parkta' etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Ersin Umut Güler'in yaptığı; Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen, Emre Can Sancar'ın rol aldığı 'Kapıların Dışında' oyunu pandemi sürecinden bu yana ilk kez sahne aldı. Savaşın birey üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı bir dille anlatan oyunda İkinci Dünya Savaşı'ndan ruhsal sıkıntılar ve sakatlıkla dönen asker Beckmann'ı canlandıran Cenk Dost Verdi, pandemi sürecinde sanatçıların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla 30 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü 'Susma' eylemini Kapıların Dışında oyunu ile bozdu. Cenk Dost Verdi, 30 Temmuz'dan bu yana 17: 00-18: 00 arasında verdiği sohbet molası hariç 10: 00 ila 22: 00 arasında Kadıköy'deki Moda Sahnesi'nin önünde 'Susma' eylemi yapıyor. "Susma" eylemini sürdüren Cenk Dost Verdi'nin bireysel eylemi diğer tiyatrolara da taşındı.

"Ben ancak mesleğimi yaparak konuşabilirim"

Pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak olan ve Pandemi sürecinde geçinebilmek için garsonluk yapan Cenk Dost Verdi, "Sürecin bütününe bakıldığında sadece tiyatro değil, bütün sektörlerle ilgili bir vurdumduymazlık, kayıtsızlık hali ve iyi yönetilmeyen bir süreç var. Bu süreç bizim sektörde zaten yok sayma politikasıyla sürüyorken, şimdi ayyuka çıktı. Beş buçuk aydır kimseden ses yok. Meslek örgütleri ısrarla bunlarla ilgili gündem ve dayanışma kampanyaları oluşturmaya çalıştı fakat bu meselenin tek bir tarafı var, o da Kültür Bakanlığı." dedi. Kadıköy'de özel bir tiyatronu önünde oturarak, kendisini görenlere 'Bu kültür mekanı neden kapalı, biz neden çalışamıyoruz?' mesajı vermek istediğini ifade eden Verdi, "Sanat Park'ta etkinliği ile 5-6 aydır ilk defa fırsat verildi, "suskunluk" burada bozuluyor. Ben mesleğimi yaparak konuşabilirim, mesleğimi yaparak bir şey söyleyebilirim. Bu kadar büyük bir kalabalığa oynamak, bu suskunluğun anlamını biraz daha pekiştiriyor." dedi.

"Bir daha sahneye çıkamayacağımı düşünmeye başladım"

'Kapıların Dışında' oyununda rol alan bir diğer sanatçı Pervin Bağdat ise uzun zaman sonra sahne almasının yarattığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"En son Şubat'ta oynamıştık ve bir daha sahneye çıkamayacağımı düşünmeye başlamıştım. Ne yapacağız, nasıl olacak paniğini yaşadık. Bu dönemde ekonomik olarak ciddi zorluklar atlattık. Mesleği yapamamanın getirdiği sıkıntı dışında birbirimize destek olmaya çalıştık. Dünyadaki iyi örnekleri gördüğümüzde devlet sanatçılarına destek oldu. Biz bunu yaşayamadığımız için bunları yaşadık. Bugün bütün biletler satıldı, herkes bir arada olmak istiyor, seyirci oyuncularına, oyuncular da seyircilerine sahip çıkıyor. Duyguluyum, nasıl ilerleyeceğiz, nasıl tiyatro yapacağız önümüzü göremiyoruz ama bir şekilde aşacağız". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor Ekonomi
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
2 yaşındaki Minik Nisa'nın ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü 'beraatini' istedi
2 yaşındaki Minik Nisa'nın ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü 'beraatini' istedi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Dündar Meral Akşener Lale Karabıyık Salih Zeki Çolak
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Merve Boluğur
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lübnan Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi suskunluğunu 'sanat parkta' festivali ile bozdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 16:31:43. #1.15#
title