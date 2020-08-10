Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi suskunluğunu 'sanat parkta' festivali ile bozdu Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi pandemi sürecinde tiyatrocuların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek üzere 30 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü "Susma" eylemini, 'Kapıların Dışında' oyunu ile 'Sanat Parkta' festivalinde sahne alarak bozdu.

Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi pandemi sürecinde tiyatrocuların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek üzere 30 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü "Susma" eylemini, 'Kapıların Dışında' oyunu ile 'Sanat Parkta' festivalinde sahne alarak bozdu.

Pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat dünyasına destek olmak amacıyla Kadıköy Belediyesinin düzenlediği 'Sanat Parkta' etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Ersin Umut Güler'in yaptığı; Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen, Emre Can Sancar'ın rol aldığı 'Kapıların Dışında' oyunu pandemi sürecinden bu yana ilk kez sahne aldı. Savaşın birey üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı bir dille anlatan oyunda İkinci Dünya Savaşı'ndan ruhsal sıkıntılar ve sakatlıkla dönen asker Beckmann'ı canlandıran Cenk Dost Verdi, pandemi sürecinde sanatçıların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla 30 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü 'Susma' eylemini Kapıların Dışında oyunu ile bozdu. Cenk Dost Verdi, 30 Temmuz'dan bu yana 17: 00-18: 00 arasında verdiği sohbet molası hariç 10: 00 ila 22: 00 arasında Kadıköy'deki Moda Sahnesi'nin önünde 'Susma' eylemi yapıyor. "Susma" eylemini sürdüren Cenk Dost Verdi'nin bireysel eylemi diğer tiyatrolara da taşındı.

"Ben ancak mesleğimi yaparak konuşabilirim"

Pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak olan ve Pandemi sürecinde geçinebilmek için garsonluk yapan Cenk Dost Verdi, "Sürecin bütününe bakıldığında sadece tiyatro değil, bütün sektörlerle ilgili bir vurdumduymazlık, kayıtsızlık hali ve iyi yönetilmeyen bir süreç var. Bu süreç bizim sektörde zaten yok sayma politikasıyla sürüyorken, şimdi ayyuka çıktı. Beş buçuk aydır kimseden ses yok. Meslek örgütleri ısrarla bunlarla ilgili gündem ve dayanışma kampanyaları oluşturmaya çalıştı fakat bu meselenin tek bir tarafı var, o da Kültür Bakanlığı." dedi. Kadıköy'de özel bir tiyatronu önünde oturarak, kendisini görenlere 'Bu kültür mekanı neden kapalı, biz neden çalışamıyoruz?' mesajı vermek istediğini ifade eden Verdi, "Sanat Park'ta etkinliği ile 5-6 aydır ilk defa fırsat verildi, "suskunluk" burada bozuluyor. Ben mesleğimi yaparak konuşabilirim, mesleğimi yaparak bir şey söyleyebilirim. Bu kadar büyük bir kalabalığa oynamak, bu suskunluğun anlamını biraz daha pekiştiriyor." dedi.

"Bir daha sahneye çıkamayacağımı düşünmeye başladım"

'Kapıların Dışında' oyununda rol alan bir diğer sanatçı Pervin Bağdat ise uzun zaman sonra sahne almasının yarattığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"En son Şubat'ta oynamıştık ve bir daha sahneye çıkamayacağımı düşünmeye başlamıştım. Ne yapacağız, nasıl olacak paniğini yaşadık. Bu dönemde ekonomik olarak ciddi zorluklar atlattık. Mesleği yapamamanın getirdiği sıkıntı dışında birbirimize destek olmaya çalıştık. Dünyadaki iyi örnekleri gördüğümüzde devlet sanatçılarına destek oldu. Biz bunu yaşayamadığımız için bunları yaşadık. Bugün bütün biletler satıldı, herkes bir arada olmak istiyor, seyirci oyuncularına, oyuncular da seyircilerine sahip çıkıyor. Duyguluyum, nasıl ilerleyeceğiz, nasıl tiyatro yapacağız önümüzü göremiyoruz ama bir şekilde aşacağız". - İSTANBUL

Kaynak: İHA