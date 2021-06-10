Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi

Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ses sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Murat Emre Üstün, kız arkadaşına tiyatro oyunu sırasında sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Ses sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Murat Emre Üstün, kız arkadaşına tiyatro oyunu sırasında sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Seyirciler büyük şaşkınlık yaşarken, çiçeği burnunda çift ise nikah masasına oturdu.

Kocaeli'de yaşayan tiyatro ve ses sanatçısı Murat Emre Üstün, kız arkadaşı Dinara Babacan'a sürpriz evlilik teklifinde bulunmak için kız arkadaşını tiyatro gösterimine davet etti. Murat Emre Üstün, sahne aldığı 'Rezervasyon' oyununun ilk bölümünde bir anda seyirci bölümünde oturan Dinara Babacan'ın önünde diz çökerek, evlilik teklifinde bulundu. Çok şaşıran Dinara Babacan ise Murat Emre Üstün'ün teklifine "evet" cevabını verdi. Ardından Murat Emre Üstün, bir sürpriz daha yaparak nikah memurunu nikahlarını kıymak için sahneye çağırdı. Sürpriz bir şekilde evlenen çifti seyirciler ve oyuncular alkışlayarak tebrik etti. Dinara Babacan, çok şaşkın ve mutlu olduğunu söyleyerek, böyle bir evlilik teklifi beklemediğini ancak tiyatronun buna vesile olduğunu ifade etti.

"Çok uzun zamandır planlıyordum"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Emre Üstün, "Çok ilginç oldu. Ben hiç böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum biranda aklıma geldi desem sakın inanmayın. Çok uzun zamandır planlıyoruz. Aslında oyunumuzun premier tarihi bugün değildi. Ama sağ olsun bütün oyuncularımız ve Aykut Çetinkaya yönetmenim, oyunumuz ile nikahımızı aynı güne denk getirdi. Bizim için de çok hoş bir sürpriz oldu. Özellikle bu pandemi döneminde bizim gibi tiyatroya gönül vermiş insanlar için önemli bir anekdot oldu. Bekar başladım, artık evliyim" dedi. - KOCAELİ

Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi
Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Metin Uca Selçuk Balcı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 10:04:53. #1.15#

title