Tiyatro Sahnesi En Az İki Katlı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tiyatro Sahnesi En Az İki Katlı

Tiyatro Sahnesi En Az İki Katlı
Habermetre - Haberler | Toplum

TİYATRO SAHNESİ EN AZ İKİ KATLI Düzce Belediyesi öncülüğünde Hypium ed Prisuas Antik Kenti Tiyatrosunda devam eden kazılarda heyecan verici bir gelişme daha yaşandı.

TİYATRO SAHNESİ EN AZ İKİ KATLI Düzce Belediyesi öncülüğünde Hypium ed Prisuas Antik Kenti Tiyatrosunda devam eden kazılarda heyecan verici bir gelişme daha yaşandı. Yapılan son kazı çalışmaları neticesinde tiyatro sahnesinin en az iki katlı olduğu düşünülüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün özel önem verdiği ve dünya tarihine kazandırmak için büyük gayret sarf ettiği Konuralp Antik Tiyatro'da gün geçmiyor ki yeni bir keşfe imza atılmasın. 60 belediye personeli, arkeologlar, danışmanlardan oluşan ekipler, son olarak tiyatro sahnesini bölümünde yaptıkları kazılarda heyecan verici bir gelişme daha yaşandı. Zemine yaklaştıkça sahne binasının taşıyıcı sistemlerinin sütun parçaları ve süsleme kısmına işaret eden bezemeli arşitrav parçaları gün yüzüne çıkmaya başladı.

SAHNE EN AZ İKİ KATLI

Sahne binası alınlık parçası; yumurta ok silmeleri ve akantus yaprakları alınlık ön kısmında önemli bezeme şekli olarak betimlendiği gözlemlendi.

Sütun parçalarının çıkması ile sahne binasının en az iki katlı olduğunu düşünen arkeologlar, süslemelerin de zengin Roma dönemine ait olduğunu kaydetti.

EŞŞİZ TİYATRO SAHNESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Son günlerde kazılara daha çok ağırlık verdiklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Konuralp Antik Tiyatromuzu tüm dünya mirasına kazandıracağız. Yapılan son keşifle birlikte öyle tahmin ediyoruz ki eşsiz güzellikte bir tiyatro sahnesi ile karşılaşacağız. Düzce'mizin markası olacak Antik Tiyatro ile yerli yabancı turistler şehrimize akın edecek. Çalışmaları özveri ile gerçekleştiren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

ARŞİTRAV NEDİR?

Genel olarak taş malzemeden yapılan alternatif olarak mermer kullanılan, saçaklığın en alt bölmesini oluşturan sütunların üzerinde yer alan baştaban malzeme.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Brad Pitt İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Fatih Terim Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tiyatro Sahnesi En Az İki Katlı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 20:15:40. #1.14#

title