Tiyatro Sahnesi Alkışlarla Yeniden Açıldı

Gezici Tiyatroya 7'den 70'e Yoğun İlgiPandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir vatandaşlarımızın hasret kaldığı kültür-sanat etkinlikleri yeniden başladı.

Gezici Tiyatroya 7'den 70'e Yoğun İlgi

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir vatandaşlarımızın hasret kaldığı kültür-sanat etkinlikleri yeniden başladı. Uşak Belediyesi Uşak'ta bir ilk gerçekleştirerek "Tiyatro Her Yerde" sloganıyla bir gezici tiyatro etkinliği başlattı. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca sergilenen "Medusa Müzikali" adlı oyunla dün akşam ilk kez perdelerini açan gezici tiyatro; çocukların ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çevre Konulu Oyun Büyük İlgiyle İzlendi

İlk olarak dün akşam Karakuyu ve Kurşunluk Mahallelerinde kurulan sahnede yapılan çeşitli eğlencelere katılan çocuklar, müzik eşliğinde Efecan ve diğer çizgi film karakterleri ile oynayarak eğlencenin tadına vardı. Öğretmen Hüseyin Cahit İlkokulu'nun bahçesinde kurulan sahnede düzenlenen küçük yarışmalarda hem eğlenen hem de hediyeler kazanan minikler, sonrasında gösterilen tiyatro oyununu soluksuz bir şekilde izledi. Özellikle çocuklarda çevre bilincinin gelişmesi ve çevreye karşı duyarlılıklarının artması konularında önemli mesajlara yer veren tiyatro oyunu sonrasında, çocuklara Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve çevre konulu "Efecan Orman Kahramanı" adlı boyama kitabı hediye edildi.

Başkan Çakın Çocuklarla Birlikte Eğlendi

Etkinliklerde çocuklarla birlikte eğlenen ve tiyatro gösterimine katılan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; vatandaşlarımızın bu tip etkinlikleri çok özlediğini belirterek çocukların yüzündeki mutluluğu görmekten büyük keyif aldıklarını ifade etti. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları ile birlikte "yaza merhaba" niteliğinde bir başlangıç yaparak çocuklarla ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Çakın; okulların kapanmasıyla evlerinde kalan çocukların daha keyifli anlar geçirebilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Çevremize Sahip Çıkmak Hepimizin Görevi

Çakın; "Bu dünya hepimizin. Çocuklarımızın da bu konuda duyarlı ve bilgili olması, çevremize doğamıza sahip çıkması bizler için çok önemli. Uşak Belediyesi olarak biz de özellikle çevre konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Doğamızı korumak için birçok faaliyetimiz mevcut. Özellikle şehrimiz için çok önemli olan Atık su arıtma tesisimiz ile ilgili çalışmalarımızın da sonuna geliyoruz. Bölgemizde ortaya çıkan kirlilikle mücadelemizde ciddi bir adım atmış olacağız" dedi.

Çakın; "Etkinliklerimiz devam edecek"

Coşkulu bir katılımla gerçekleştirdikleri tiyatro etkinliğinin ardından bundan sonra da şehir genelinde birçok farklı kültür-sanat etkinliği yapacaklarını ifade eden Başkan Çakın; "Bugün burada gerçekten mahalle sakinlerimizin ve özellikle çocuklarımızın büyük ilgisiyle karşılaştık. Uşak Belediyesi olarak Uşaklı hemşehrilerimizi bundan sonra yapacağımız birçok etkinliğe buradan davet etmiş olalım. Ayrıca yine Uşak Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz Yaz Okulu ve Yaz Kurslarına da tüm hemşehrilerimizin kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Çocuklarımızın dolu dolu geçireceği keyifli bir yaz mevsimi olmasını diliyoruz" dedi.

Sahne Her Akşam Farklı Bir Mahallede

Her akşam saat 20. 00'de farklı bir mahallede oyun sergileyecek olan gezici tiyatro sahnesi, evlerinde sıkılan miniklerin sosyalleşmesi ve daha kaliteli vakit geçirmesi için büyük bir önem taşıyor. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu; bu akşam Çevreköy'de, yarın akşam Muharremşah'ta, 28 Haziran'da Kuyucak Mahallesi'nde, 29 Haziran'da Ovademirler'de, 30 Haziran'da Hacıkadem'de, 1 Temmuz'da Yeşilkaraağaç'ta, 2 Temmuz'da İkisaray'da ve 3 Temmuz'da Kalfa'da kuracağı sahne ile miniklerle buluşacak.

Kaynak: Habermetre