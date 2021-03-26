Tiyatro pandemide cebe girdi

İZMİR'de 16 yıldır sahne alan tiyatro grubu, pandemi sürecinde kameraya kaydettikleri oyunlarını, cep tiyatrosu uygulaması ile milyonlara ulaştırıyor.

İZMİR'de 16 yıldır sahne alan tiyatro grubu, pandemi sürecinde kameraya kaydettikleri oyunlarını, cep tiyatrosu uygulaması ile milyonlara ulaştırıyor. Tiyatroya devam ediyor olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncuların oyunları yurt dışında yaşayan tiyatro severler tarafından da takip ediliyor.

2005-2006 sezonunda Haldun Dormen'in sanat danışmanlığında kurulan tiyatro grubunun yönetmeni Çağlar İşgören, cep telefonuna yüklenen uygulamayla seyirciyle buluştuklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Tiyatro, seyirciyle oyuncunun iç içe olup birbirini hissedebildiği sanat dalı. Bu dönemde tiyatronun içine teknolojiyi koyabilmek için bir mobil uygulama yapmayı düşündük. Herkesin elinde cep telefonu var. Biz de kendi sahnemizde tiyatro oyunlarını çekmeye başladık. Oyunları tiyatro sahnesinde kamera karşısında oynadık. Ardından da cep telefonuna indirilebilen bir uygulamaya yükledik. Artık milyonlarca tiyatrosever bir tıkla hem Avrupa'daki hem Türkiye'deki bir tiyatro oyununu alt yazılı bir şekilde satın alıp izleyebiliyor. 'Cep tiyatrosu' dediğimiz uygulama aslında küçük sahne. Tiyatro cep telefonuna girince dünyanın en büyük sahnesi haline geldi. Pandeminin sanatta neden olduğu krize karşı biz de böyle bir çıkış bulduk."

'TİYATROMUZU DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Cep tiyatrosunun yeni kapılar açtığını kaydeden yönetmen İşgören, "Türk oyunlarını ve sanatçılarını Avrupa'nın izlemesi, çok güzel. Cep telefonu üzerinden ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmeti sunan tiyatro kanalı sayıları da artacaktır. Yazarından yönetmenine, oyuncusundan prodüksiyon sahibine kadar tüm çalışanlar, ciddi kazançlar elde edebileceklerdir. Bu uygulamada pandemi sürecinde beklediğimizin üzerinde satışlar olunca yeni oyunlar çekmeye başladık. Almanya'dan iki oyun, İngiltere'den bir oyunla görüşmelerimiz tamamlandı. Bu uygulama sayesinde Türk tiyatrosunu dünyaya daha kolay tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

OYUNCULAR SAHNEDEN SOĞUMUYOR

Provaları süren 'Limandaki Aşk'ta kraliçe rolünü üstlenen Gül Nacaroğlu da cep tiyatrosunun Türkiye ve dünya için çok umut vaat eden bir gelişme olduğunu söyledi. Oyunculardan Tolga Bekmez de "Bir salon dolusu yerine bir dünya insanla etkileşime gireceğiz. Belki anlık enerji akışını alamayabiliriz; ama tiyatroyu internetin olduğu her yere götürebileceğiz" diye konuştu. İpek Apaydın ise, "Seyircinin nefesini özledik. Sahnede kalmak ve bu aktivitelere devam etmek de çok önemli. Sahneden soğumuyoruz. Cep tiyatrosu önemli bir alan açtı. Umarım güzel projelere imza atarız" şekline konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı