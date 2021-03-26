Tiyatro pandemide cebe girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tiyatro pandemide cebe girdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tiyatro pandemide cebe girdi

İZMİR'de 16 yıldır sahne alan tiyatro grubu, pandemi sürecinde kameraya kaydettikleri oyunlarını, cep tiyatrosu uygulaması ile milyonlara ulaştırıyor.

Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden '3 maske' uyarısı
Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı

İZMİR'de 16 yıldır sahne alan tiyatro grubu, pandemi sürecinde kameraya kaydettikleri oyunlarını, cep tiyatrosu uygulaması ile milyonlara ulaştırıyor. Tiyatroya devam ediyor olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncuların oyunları  yurt dışında yaşayan tiyatro severler tarafından da takip ediliyor.  

2005-2006 sezonunda Haldun Dormen'in sanat danışmanlığında kurulan tiyatro grubunun yönetmeni Çağlar İşgören, cep telefonuna yüklenen uygulamayla seyirciyle buluştuklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Tiyatro, seyirciyle oyuncunun iç içe olup birbirini hissedebildiği sanat dalı. Bu dönemde tiyatronun içine teknolojiyi koyabilmek için bir mobil uygulama yapmayı düşündük. Herkesin elinde cep telefonu var. Biz de kendi sahnemizde tiyatro oyunlarını çekmeye başladık. Oyunları tiyatro sahnesinde kamera karşısında oynadık. Ardından da cep telefonuna indirilebilen bir uygulamaya yükledik. Artık milyonlarca tiyatrosever bir tıkla hem Avrupa'daki hem Türkiye'deki bir tiyatro oyununu alt yazılı bir şekilde satın alıp izleyebiliyor. 'Cep tiyatrosu' dediğimiz uygulama aslında küçük sahne. Tiyatro cep telefonuna girince dünyanın en büyük sahnesi haline geldi. Pandeminin sanatta neden olduğu krize karşı biz de böyle bir çıkış bulduk."

'TİYATROMUZU DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Cep tiyatrosunun yeni kapılar açtığını kaydeden yönetmen İşgören, "Türk oyunlarını ve sanatçılarını Avrupa'nın izlemesi, çok güzel. Cep telefonu üzerinden ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmeti sunan tiyatro kanalı sayıları da artacaktır. Yazarından yönetmenine, oyuncusundan prodüksiyon sahibine kadar tüm çalışanlar, ciddi kazançlar elde edebileceklerdir. Bu uygulamada pandemi sürecinde beklediğimizin üzerinde satışlar olunca yeni oyunlar çekmeye başladık. Almanya'dan iki oyun, İngiltere'den bir oyunla görüşmelerimiz tamamlandı. Bu uygulama sayesinde Türk tiyatrosunu dünyaya daha kolay  tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

OYUNCULAR SAHNEDEN SOĞUMUYOR

Provaları süren 'Limandaki Aşk'ta kraliçe rolünü üstlenen Gül Nacaroğlu da cep tiyatrosunun Türkiye ve dünya için çok umut vaat eden bir gelişme olduğunu söyledi. Oyunculardan Tolga Bekmez de "Bir salon dolusu yerine bir dünya insanla etkileşime gireceğiz. Belki anlık enerji akışını alamayabiliriz; ama tiyatroyu internetin olduğu her yere götürebileceğiz" diye konuştu. İpek Apaydın ise, "Seyircinin nefesini özledik. Sahnede kalmak ve bu aktivitelere devam etmek de çok önemli. Sahneden soğumuyoruz. Cep tiyatrosu önemli bir alan açtı. Umarım güzel projelere imza atarız" şekline konuştu.

Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi
Tiyatro pandemide cebe girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Erkan Kandemir Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Muslera Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tiyatro pandemide cebe girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:05:20. #1.14#
title