Tiyatro oyuncusu, gösterilerinin gelirini sokak hayvanları için bağışlıyor
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Adana, Kültür Sanat

Tiyatro oyuncusu, gösterilerinin gelirini sokak hayvanları için bağışlıyor

Tiyatro oyuncusu Ergün Özfırıncı, stand-up gösterilerinin gelirini sokak hayvanlarının yararına kullanıyor.

24.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:52
Tiyatro oyuncusu, gösterilerinin gelirini sokak hayvanları için bağışlıyor

Tiyatro oyuncusu Ergün Özfırıncı, stand-up gösterilerinin gelirini sokak hayvanlarının yararına kullanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Özfırıncı, tiyatro ve sinema projelerinde yer almanın yanı sıra stand-up gösterileri de yapıyor. Onu diğer stand-up yapanlardan ayıran ise gösterilerinin gelirini sokak hayvanlarına bağışlaması.

Adana'da birçok kişi tarafından tanınan Özfırıncı'yı en iyi tanıyanlar da sokakta yaşayan hayvanlar. 17 yıldır bu işi yapan Özfırıncı, gösteri gelirleriyle sokak hayvanlarına mama, barınak sağlarken, ihtiyacı olanların tedavi masraflarını da karşılıyor.

Özfırıncı, 1 yıl içerisinde gönüllülerle 280 kedi evi, 18 köpek evi yaptırdıklarını kaydederek, yurt dışından ve pek çok sanatçıdan da destek aldığını söyledi.

Özfırıncı, yürüttüğü çalışmaların insanlara örnek olmasını ve bu çalışmaların yaygınlaşmasını diledi.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: AA

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