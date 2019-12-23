Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

23.12.2019 02:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 02:30

Adana'da tiyatro oyuncusu Ercan Kont kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont, bir süredir kaldığı Merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde hayata gözlerini yumdu.

Bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de bilinen Kont'un daha önce iki defa beyin ameliyatı geçirdiği ve alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA