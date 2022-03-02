Tiyatro Oyuncuları Derneği, ödenekli tiyatrolara çağrıda bulundu

Tiyatro Oyuncuları Derneği, (TO-DER) Başkanı İsmail Yeşilbağ, ödenekli tiyatrolara zorlu ekonomik koşullar üzerine çağrı yaptı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilbağ, son dönemdeki zamlardan dolayı artan maliyetler sebebiyle özel tiyatroların hem şehir içi hem de turne programında büyük problemler yaşadığını, hatta turne yapmanın imkansız hale geldiğini belirtti.

Yeşilbağ, ücretsiz oyun oynatan belediyeler ile düşük bilet fiyatıyla seyirciye ulaşan Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları gibi ödenekli kurumlardan bilet fiyatlarını arttırmalarını istedi.

Salgın döneminde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının özel tiyatrolara karşı iyi niyetli desteklerine değinen Yeşilbağ, "Fakat bu desteklerle birlikte sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlı adımların atılması gereklidir. Bu adımların başında Devlet Tiyatrolarının sembolik bilet fiyatlarının yükseltilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

TO-DER Genel Sekreteri Yasin Çetin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tüm kamu kurumlarının iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Ücretsiz oyun sahneleten ve ücretsiz tiyatro eğitimleri veren belediyelerin bu uygulamalara son vermesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Ücret ödendiği takdirde hem alınan eğitim değer kazanır hem de özel tiyatro kurumlarına destek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, Devlet Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatrolarının bilet ücretlerini özel tiyatrolarla aynı rakamlara getirmesi gerektiğini savunarak, "Çünkü ücretsiz ya da sembolik rakamlarla yapılan tiyatrolar, özel tiyatroların şartlarını dolaylı olarak zorlaştırıyor. Bu problemin çözümü için Bakanlık öncülüğünde diğer kamu kurumlarıyla iş birliği halinde, çözüm odaklı adımlar atılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.