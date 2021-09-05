Tiyatro kursunu bitiren çocuklar oyunla mezun oldu
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Tiyatro kursunu bitiren çocuklar oyunla mezun oldu

Tiyatro kursunu bitiren çocuklar oyunla mezun oldu
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi tarafından açılan tiyatro kursunu bitiren çocuklar sahneye koydukları oyunla mezuniyet sevinci yaşadı.

Yüreğir Belediyesi tarafından açılan tiyatro kursunu bitiren çocuklar sahneye koydukları oyunla mezuniyet sevinci yaşadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz etkinlikleri kapsamında oyuncu İhsan Ustaoğlu eğitmenliğinde tiyatro kursu açıldı.

Haziran ayında Mevlana Kültürevi'nde 8-13 yaş arası çocuklara yönelik başlatılan kurslara ilk etapta 25 öğrenci katıldı. Ustaoğlu'ndan yaklaşık 3 ay boyunca eğitim alan çocuklar kursu tamamlayarak mezun oldu.

Mezuniyet haftasında kendi yazdıkları "Bir de bizden izleyin" adlı oyunla ailelerinin karşısına çıkan çocuklar ilk sahne deneyimlerini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Tiyatroya, oyunculuğa ilgi duyan çocuklarımız erken yaşta sahne ile tanışsın istiyoruz. Bu kapsamda yaz boyunca kurslarımız devam etti. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kurs gün ve saatlerinde düzenleme yapacağız. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi derslerinden arta kalan vakitlerinde kurslarımıza bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu da tiyatro hayali kuran çocuklara ve gençlere her zaman destek olduklarını belirtti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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