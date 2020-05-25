Tiyatro Keyfi 7. yaşını kutluyor
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Tiyatro Keyfi 7. yaşını kutluyor

Dr. Cüneyt Arkan ile Kemal Başar'ın kurucu ortakları olduğu Emma Art'ın amiral gemisi olarak 2013'te kurulan Tiyatro Keyfi, 7. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Tiyatro Keyfi 7. yaşını kutluyor
25.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:24

Dr. Cüneyt Arkan ile Kemal Başar'ın kurucu ortakları olduğu Emma Art'ın amiral gemisi olarak 2013'te kurulan Tiyatro Keyfi, 7. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

"Rain Man" ile ilk prodüksiyonunu üreten topluluk bugüne kadar aralarında "Shakespeare'in Bütün Eserleri", "Bana Amy De", "Öylesine Hikayeler" ile Orhan Kılıç, Dilhan Aras ve Demircan Kaçel'in rol aldığı rock kabare tarzındaki "Cyrano de Bergerac" eserlerini sahneye taşıdı.

Geçen 7 yıl içinde eserleriyle pek çok ödül alan Tiyatro Keyfi, çok sayıda yurt içi turnenin yanı sıra Londra, Berlin, Amsterdam, Lahey, Sibiu, Jaffa, Lefkoşa, Gazimağusa gibi uluslararası turneler de gerçekleştirdi.

Topluluk, Avrupa'nın en büyük tiyatro buluşmalarından biri olan Sibiu Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ana tablosunda bulunan ve İsrail'deki Jaffa Uluslararası Tiyatro Festivali'nin tarihinde, etkinliğe seçilen ilk Türk tiyatrosu oldu.

Yeni sezona Kemal Başar'ın yönettiği oyunda Metin Yıldız, Ercüment Aydın, Kerem Muslugil, Sinem Şenyurt, Mert Tosun ve Ata Gülmez rol aldığı, Tuncer Cücenoğlu'nun "Helikopter" adlı güldürüsü ile girmeyi hedefleyen topluluk, "Cyrano de Bergerac", "Bana Amy De" ve "Öylesine Hikayeler" isimli yapımları, yeni sezonda da devam edecek.

Teke tek ve az kişili gruplara 9 ay süren çağdaş oyunculuk eğitimi verilen Tiyatro Keyfi Atölyeleri'nde ise yetişenlerin topluluğun eserlerinde rol alarak profesyonelliğe adım atması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Manşet

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