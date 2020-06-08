"Tiyatro kenti" Eskişehir'de Kovid-19 sürecinde kapanan perdeler açılmayı bekliyor - ESKİŞEHİR
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"Tiyatro kenti" Eskişehir'de Kovid-19 sürecinde kapanan perdeler açılmayı bekliyor - ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon seyirciyle buluşan Eskişehir Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kapalı kalan perdelerini yeni sezonda açabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

08.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:14

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon seyirciyle buluşan Eskişehir Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kapalı kalan perdelerini yeni sezonda açabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi birçok şehirden de seyircisi bulunan Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesinde 105 kişiden oluşan teknik kadro ve oyuncular, normalleşme sürecinde perdelerin tekrar açılacağı beklentisiyle Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda çalışıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde sokağa çıkamayan izleyicilerine sosyal medyadan eski oyunlarını servis eden ekip, yeni sezonla seyircinin karşısında olmak istiyor. Teknik kadro, dekor yenilemeleriyle uğraşırken yeni oyun için de senaristler çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Halkla İlişkiler Sorumlusu İlkay Altıntaş, AA muhabirine, salgın öncesine kadar yaklaşık 20 yıl boyunca perdelerinin hiç kapanmadığını söyledi.

Şehir Tiyatrolarının, yetişkin ve çocuk kategorilerinde bugüne kadar 126 farklı oyunu 5 bin 100 defa seyirciyle buluşturduğunu belirten Altıntaş, Eskişehir'in bir üniversite şehri olduğunu dile getirdi.

Sosyalleşme bakımından en önemli aktivitelerden olan tiyatro etkinliklerinin üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gördüğüne değinen Altıntaş, "2001'den bu yana sahnelediğimiz oyunlarla, kitlemizin içinde her yaştan sanatsever de bulunuyor. Pandemi sürecinde geçmişte oynadığımız oyunlarımızı sosyal medyadan yayımladık ve güzel reaksiyonlar aldık. Yine de ülkemizde pandeminin bitmesi ve seyirciyle buluşmak bizim tek arzumuz." diye konuştu.

"İsteğimiz, bir an evvel bu hastalıktan kurtulmak ve seyircimizle buluşmak"

Altıntaş, tiyatronun hem oyuncusu hem de seyircisinin canlı performansla mutlu olduğunu dile getirdi.

Tiyatronun alışkanlık yapan bir sanat dalı olduğunu ve hayatı farklı bir pencereden yorumlamaya imkan sağladığını anlatan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Eskişehir Şehir Tiyatroları, çıkarttığı oyunlarını çoğu zaman kendi kentine yetiştiremiyor. Bu sebeple de birçok şehirden 'Siz gelemiyorsanız biz geliriz.' diyenler oluyor. Şehir dışından gelen çok fazla izleyicimiz var. Virüs nedeniyle perdelerimiz kapalı. Seyirci ve oyuncunun bir araya geldiği yer tiyatro salonudur. İsteğimiz, bir an evvel bu hastalıktan kurtulmak ve seyircimizle buluşmak. Açık hava tiyatroları alternatifi sadece yaz dönemini kapsayabilir. Bu, geçici bir çözüm olur. Belediyemiz, yeni koşullarda seyirciyle nasıl buluşacağımızın formülleri üzerinde çalışıyor."

İlkay Altıntaş, normalleşme sürecinde bireylerin hem kendilerini hem de karşılarındaki kişileri düşünerek hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Sosyal mesafe kuralı denildiğinde aslında amacın fiziksel mesafeyi korumak olduğunu kaydeden Altıntaş, "Her kurum ve kuruluş kendi önlemini alıyor. Bizler de bu kuralları baz alarak tiyatronun perdelerini açmayı, buluşmayı istiyoruz. Görünen o ki fiziksel mesafemizi koruyup sosyalleşeceğiz." diye konuştu.

'Tiyatro kenti' Eskişehir'de Kovid-19 sürecinde kapanan perdeler açılmayı bekliyor - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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