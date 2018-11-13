Tiyatro Gazetesi 5. Anadolu Tiyatro Ödülleri Bu Yıl Kadınlara Veriliyor

Ülkemizde kadınlarla ilgili yaşanan olaylara dikkat çekme teması üzerine yoğunlaşan Anadolu Tiyatro Ödülleri, cevapsız kalan çığlıkları bir kez daha kamuoyunun gözleri önüne sermeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıllarda uluslararası kimlik kazanan Tiyatro Gazetesi Anadolu Tiyatro Ödülleri, bu yıl ödül töreninde yurt dışından pek çok tiyatro sanatçısını ağırlıyor.

ÜLKEMİZDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÖDÜL VEREN TEK KURUM

Türkiye genelinde kırka yakın temsilciği ve aylık beş bine ulaşan baskı sayısıyla sahne sanatlarına yoğun bir katkı sunan Tiyatro Gazetesi, Anadolu tiyatrosunun da sesi, soluğu olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye, Makedonya, Kosova, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere iki yüz elli tiyatro sanat emekçisini ödüllendiren Tiyatro Gazetesi'nin kategori ödül listesinde bu yıl Azerbaycan ve KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sanatçılar da yer alıyor.Türkiye'nin sınırları aşarak yurtdışındaki sanatçıları da kucaklayan ödülleriyle Tiyatro Gazetesi, ulusal ve uluslararası alanda ödül veren tek kurum olma özelliğini sürdürüyor.

BU YIL BÜTÜN ÖDÜLLER KADINLARA!

Jüri Başkanlığını Nurhan Uslu'nun yaptığı Anadolu Tiyatro Ödülleri bu yıl, 25 Kasım Dünyada Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamı etkinlikleri çerçevesinde organize ediliyor. Tiyatro Gazetesi, ödül törenini bu önemli haftaya taşıyarak, 26 Kasım 2018 Pazartesi günü, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Törende, kadınlarla ilgili her alanda yaşanılan aymazlıklara dur demek, seslerine ses olmak ve farkındalık yaratmak düşüncesi çerçevesinde bütün ödüller, kadın sanatçılara takdim edilecek. Bu konuda büyük bir sorumluluk taşıdıklarını dile getiren

Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Seçici kurul başkanı Nurhan Uslu, "Evde, işyerinde, sokakta, sahnede, setlerde, kısacası yaşamın her alanında maruz kalınan haksızlıklara karşı, kadınların attıkları çığlıkları yükseltmek, tacizlere, cinayetlere dur demek, erkek egemen anlayışa karşı verilen mücadelede köprü olmak istedik. Sanatçılar toplumun aydınlık yüzüdür. Kadınların daha dik durması için, Tiyatro Gazetesi bu yıl ödüllerini kadınlara ayırdı," diyor.

Tiyatro Gazetesi 5. Anadolu Tiyatro Ödülleri, alanında birçok başarıya imza atmış genç yeteneklerin yanı sıra,kadın olarak hem kişisel hem de sanat yaşamında dik durmuş, nitelikli insan olmanın kavgasını vermiş, duayen kadın sanatçılara veriliyor.Ödüllerde birçok kategori başlığı olmasına karşın, temel alınan değeri "Emek" başlığı oluşturuyor. Emeğin yüceliğine inanan Tiyatro Gazetesi, alanındaki tüm sanat emekçilerini selamlıyor.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ

Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl, usta kadın sanatçılara ve yazarlara veriliyor. Bu bağlamda GülrizSururi, Suna Keskin, Ayşen GurudaveZeynep Oral'a tiyatro sanatına verdikleri emekler ve kattıkları değer için "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edilecek. Yılın Yazar Ödülü Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Öğretim Görevlisi Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler ve"Ev Yapımı Eylem" adlı oyunun yazarı Şenay Tanrıvermiş'everilirken,

Anadolu Ödülü ise bu yıl, Gülçin Üstüntaş'a verilecek. Bunun yanı sıra Diyarbakır ve Mardin dahil olmak üzere ülkemizde tiyatro sanatına emek vermiş pek çok kadın tiyatro sanatçısı İstanbul'da buluşup ödüllerini alacak.

Usta Aktör Yazar Yönetmen, Tiyatro Adamı Tamer Levent'inBelirlediği Sanata Evet Ödülü bu yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Daire Başkanı İlkşen Varoğlu Atik'e verilecek. Ayrıca BKSTV Müdürü Hacer Özbek'eBursa da Uluslararası Festivallerin Başarıyla yürütmesinden dolayı Başarı Emek Ödülün sahibi oldu.

YILIN TİYATRO KADIN SANATÇILARI

Yılın Tiyatro Kadın Sanatçısı Ödülü bu yıl iki değerli isme takdim edilecek. Ödüller, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş'ın, Bursa ve Adana'da gerçekleştirdikleri üstün performansları nedeniyle belirlendi. Bursa Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ve Adana Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali Genel Sanat Yönetmenliğini Başarılı bir şekilde gerçekleştirenArzu Tan Bayraktutan ve Sevinç Gediktaş, Yılın Tiyatro Kadını Ödülü'nü İstanbul'da alacak.

YILIN EN İYİ PROJESİ

5. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu'nun ödül sahiplerini kadın adaylar olarak belirlediği tema kapsamında, Devlet Tiyatroları Projesi olan"12 Kadın Oyun yazarı -12 Kadın Yönetmen" girişimi "Yılın En İyi Projesi" olarak değerlendirerek ödüle layık görüldü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'ungöreve gelir gelmez başlattığı bu proje, Yılın En İyi Projesi olarak belirlendi ve ödüllendirildi.