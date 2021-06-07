Tiyatro Frankfurt Çocuk Kulübü açıldı
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Tiyatro Frankfurt Çocuk Kulübü açıldı

Tiyatro Frankfurt Çocuk Kulübü açıldı
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Tiyatro Frankfurt, yıl boyunca, çocuklara özel etkinliklerin gerçekleştirileceği "Tiyatro Frankfurt Çocuk Kulübü"nü hayata geçirdi.

Tiyatro Frankfurt, yıl boyunca, çocuklara özel etkinliklerin gerçekleştirileceği "Tiyatro Frankfurt Çocuk Kulübü"nü hayata geçirdi.

"Çocukların güzel enerjisini sanat ile buluşturuyoruz" sloganıyla gerçekleşen etkinlik, Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğinde yapılıyor.

Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Kültür Merkezindeki açılış törenine katılan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu ekip olmasa, böyle bir çalışma yapılması da mümkün olamazdı. Teşekkürlerin en büyüğünü, Kamil Bey ve arkadaşlarına yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu iş gerçekten emek ve kararlılık meselesi." dedi.

Tunçer, Tiyatro Frankfurt'un faaliyetlerinin başkonsolosluk himayesinde yapıldığının altını çizerek, "Çocuklarımızın Türkçeyi yaşayarak ve kullanarak öğrenmeleri, her şeyin ötesinde bir önem taşıyor. Çocuklarımızın Türkçe tiyatro yapması, onların Türk kültürlerinin gelişmesi için de müthiş bir fırsat. Türkçenin burada yabancı bir dil olarak eğitimine büyük bir önem atfettiğimizin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Salgın nedeniyle önceki yıl birçok etkinliğin çevrim içi yapıldığının kaydeden Tunçer, yavaş yavaş fiziksel etkinliklerin de yapılmaya başladığını ifade etti.

"Çocukların hayatına doğru şekilde dokunmak istiyoruz"

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu da çocukların güzel enerjisini Tiyatro Frankfurt çatısı altında sanat ile birleştirdiklerini belirterek, "Çocuklara değer veriyor ve hayatlarına doğru şekilde dokunmak istiyoruz. İçinde yaşadıkları topluma entegre bir biçimde, kendilerini bir birey olarak tanımlarken aynı zamanda kendi öz değerlerini de eğlenerek öğrenecekleri bir oluşum hayal ediyoruz. Türkçe tiyatro ve atölye çalışmalarının, çocukların kendilerini ifade etmede, dili kullanmada ve kişisel gelişimlerinde ne kadar değerli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Çocuklara yönelik birçok projeleri olduğuna dikkati çeken Kellecioğlu, pedagog Mehtap Kundak'ın danışmanlığında içeriği oluşturduklarını dile getirdi.

Kellecioğlu, çocukları çok seven bir ekip olduklarını kaydederek, şunları aktardı:

"İlk projemiz 6 haftalık yaratıcı drama atölyesi. Eylül itibarıyla Türkiye'den çok önemli konukları ağırlayacak ve yaratıcı drama, çocuk korosu, çocuk oyunları gibi birbirinden renkli konularla çocuklar için projeler üretmeye devam edeceğiz. Tabii ki projelerin hayata geçmesi için çok çalışmanın yani sıra destek de çok önemli. Bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü bizi anlayan bir devlet temsilcisi var. ?Sayın başkonsolosumuzun himayesinde ve YTB'nin desteğiyle bizler ideallerimizi hayata geçirebiliyoruz. Onlara ve bizi destekleyen tüm dostlara, pandemiye rağmen açılışımıza gelen sizlere teşekkür ediyorum."

Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanlığı'na yeni seçilen Hilime Arslaner'in de katıldığı açılışta çocuklarla velileri de yer aldı.

Açılışın ardından, Çiğdem Spikermann, Burcu Seymen ve Kamil Kellecioğlu'nun eğitmenliğinde 15 çocuğun katılımıyla, yaratıcı drama atölyesi başladı.

Genel sanat yönetmenliğini Kamil Kellecioglu'nun üstlendiği projenin koordinatörlüğünü ise Gamze Çimen yapıyor. Drama çalışmalarını Çiğdem Spickerman ve Gülay Sözütek yaparken, ses nefes çalışmaları ise Acil Acar tarafından verilecek. Kulüp bünyesinde, eylülden itibaren Tiyatro Frankfurt Çocuk korosu çalışmaları başlayacak.

Tiyatro Frankfurt Çocuk Kulübü açıldı
Tiyatro Frankfurt Çocuk Kulübü açıldı
Tiyatro Frankfurt Çocuk Kulübü açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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