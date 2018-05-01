Tiyatro Eastnbull'dan "Resmi Geçit" 20 Mayıs'ta Londra'da Sahnelenecek

– Londra'da Theater EastNBull'un Genel Sanat Yönetmeni Barış Celiloğlu, 20 Mayıs'ta Arcola Theatre'da gösterime girecek "Resmi Geçit" adlı oyun hakkında bilgiler verdi.

Dilek Yorulmaz ve Emre Gündoğdu'nun başrollerini oynadığı iki kişilik oyun Celiloğlu'nun ifadeleriyle "Faşizm, şiddet ve savaş temalarını, sembolik ve varoluşçu motiflerle işliyor."

Celiloğlu, Nefes Productions ve Tiyatro EastNBull'un sunduğu, Arcola Theatre sahnesinde 20 Mayıs 2018 tarihinde gösterime girecek olan ve Yunanistan'ın önemli çağdaş oyun yazarlarından Loula Anagnostaki'nin kaleme aldığı oyun için DHA'ya şu değerlendirmeleri yaptı:

"İnsanlığın sürekli kendini yine ve yeniden tahrip etmesini çok katmanlı bir şekilde anlatır.

"Resmi Geçit Yunanistan'ın önemli çağdaş oyun yazarlarından biri olan Loula Anagnostaki'ye ait.

"Loula Anagnostaki İkinci Dünya Savaşı'na ve Yunanistan iç savaşına tanık olmuş bir yazar olarak, oyunlarında hep baskı, savaş ve faşizmi, bir belirsizlik duygusuyla ve sembolik olarak işliyor.

"Karakterler, hep yaşadıkları mekan ve toplum içinde ve karşısında yalnız, izole ve geleceği belirsiz olan bireylerdir.

"Anagnostaki, oyunlarında gerçekliğin birkaç yüzünü göstermeyi ve temaları katmanlı anlatmayı çok ustaca beceren bir yazardır.

"Resmi Geçit adlı oyunda da küçük bir odada yaşayan iki kardeş o gün yer alacak bir geçit törenini heyecanla beklemektedir.

"İki kardeş birbirleriyle hayallerini ve kabuslarını paylaşarak, gün boyu hem sohbet eder hem de tartışırlar.

"Dış dünyayla tek bağlantıları kentin meydanına bakan küçük bir pencere olan bu iki gencin akıbetini meydandan gelen sesler belirleyecektir.

"Anagnaostaki, bu oyunuyla aynı zamanda bize aslında birçok kez yaşanmış olan ve bir kez daha tekrar yaklaşmakta olan bir tehlikeyi haber verir adeta.

"Oyun faşizm, şiddet ve savaş temalarını sembolik ve varoluşçu motiflerle işler. İnsanlığın sürekli kendini yine ve yeniden tahrip etmesini çok katmanlı bir şekilde anlatır.

"Biz de ekip olarak, dünyanın yine aşırı sağa ve oldukça tutucu bir yere kaydığı ve savaşlarla ve kıyımlarla dolu olduğu şu günlerde, bu oyunun bu temalarıyla çok yerinde ve ivedi olduğunu düşündük ve sahnelemeye karar verdik.

"Bir yönetmen olarak ben de seyirciyi derinden sarsacağına ve düşündüreceğine eminim. Anagnostaki'nin en hayran olduğum yanı da, bunu didaktik bir şekilde değil, son derece sofistike ve derin bir şekilde yapmasıdır." (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Tiyatro EastNBull Genel Sanat Yönetmeni Barış Celiloğlu "Resmi Geçit" adlı oyunu değerlendiriyor - Londra