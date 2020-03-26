Tiyatro Ak'la kara online olarak perdelerini seyircilere açıyor Ülkemizde Koronavirüs nedeniyle Tiyatro Ak'la Kara'da tüm oyunlar online olarak internet üzerinden yayınlanacak.

Türkiye, salgınla mücadele edip eve kapandığı bu zor günlerde Tiyatro Ak'la Kara perdelerini online olarak seyircilerine açıyor. Sanatseverler her yeni güne yeni bir oyunu online olarak izleyebilecek. İlk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden değerli sanatçı Levent Ünsal'ın da rol aldığı"Patron Kim" oyunuylaTiyatro Ak'la Kara internet sitesinde yayında yer alıyor. Kaynak: Bültenler