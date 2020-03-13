Tiyatro Ak'la Kara'da corona virüsü önlemi! Tiyatro Ak'la Kara Kurucu Ortağı Savaş Özdural; " Tiyatromuza gelen tüm seyircilerin sağlığından sorumluyuz"

İstanbul'un kültür- sanat merkezi Tiyatro Ak'la Kara'da corona virüsüne karşı tüm önlemler alındı. Binanın iç ve dış cephesinde başlatılan dezenfekte çalışmalarından oluşan corana virüs önlemi sayesinde; kültür- sanat faaliyetleri kesintisiz olarak, tüm hızıyla devam edecek.

Her koşulda sanatseverlere karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Tiyatro Ak'la Kara'da sağlık bakanlığı onaylı ekipler, özel koruyucu kıyafetler ile ilaçlama ve dezenfekte çalışmasını tamamladı. Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmalarda; tiyatro salonu, fuaye alanı, kulisler, tuvaletler, giriş ve çıkış alanları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Tiyatro Ak'la Kara Kurucu Ortağı Savaş Özdural; "Kurulduğumuz yıldan beri tiyatromuzda hijyeni son derece önemsiyoruz. Virüs daha Türkiye'ye gelmeden her türlü önlemlerimizi artırmıştık. Yaklaşık her gün yüzlerce kişiyi tiyatromuzda ağırlıyoruz. Ak'la Kara olarak her sanatseverin sağlığından sorumluyuz. Bu nedenle tiyatromuzu özel ekiplerle başlattığımız corana virüsü seferberliği ile en ince noktasına kadar dezenfekte ettik. Oyuna gelen tüm seyircilerimize de dezenfekte jel uygulaması yapacağız. Seyircilerimiz gönül rahatlığıyla oyunlarımızı izlemeye gelebilirler." dedi.

Kaynak: Bültenler