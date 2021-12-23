Tiyatro: "15.Geleneksel Kısa Oyun Günleri"
Üniversitemiz Türkçe Topluluğu tarafından 03-06 Ocak 2022 tarihleri arasında, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, "15. Geleneksel Kısa Oyun Günleri" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.
Üniversitemiz Türkçe Topluluğu tarafından 03-06 Ocak 2022 tarihleri arasında, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, "15. Geleneksel Kısa Oyun Günleri" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.
Etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.
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