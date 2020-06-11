HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tivibu ve da Vinci TV'den Babalar Günü'ne özel yarışma

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, popüler kanalları arasında yer alan da Vinci TV ile çocuklara eğitici ve eğlenceli bir mobil oyun ekranı sunmak için Babalar Günü'ne özel yarışma düzenliyor.

Tivibu ve da Vinci TV'den Babalar Günü'ne özel yarışma
11.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:43

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, popüler kanalları arasında yer alan da Vinci TV ile çocuklara eğitici ve eğlenceli bir mobil oyun ekranı sunmak için Babalar Günü'ne özel yarışma düzenliyor.

Türk Telekom ve da Vinci TV ortak açıklamasına göre, Babalar Günü'ne özel düzenlenecek yarışmayı kazanan 50 talihli da Vinci TV'nin mobil uygulaması olan COPPA sertifikalı Azoomee'den 1 yıllık abonelik kazanacak.

Azoomee ile çocuklar 21'inci yüzyıl becerilerini, merakını ve hayal gücünü besleyen dijital oyunlar ve videolara kolayca erişebilecek.

Yarışmacılar önce 10-21 Haziran tarihleri arasında "@azoomeekids_tr" ve "@tivibu" Instagram hesaplarını takibe alacak.

Ardından Tivibu'nun Instagram resmi hesabı üzerinden kampanya için paylaşılan gönderideki "Şimdi çocuklarınızın babaları ile oynamayı en sevdiği oyun nedir?" sorusuna yorumlarda yanıt verecek.

Yanıtlarında 3 arkadaşını etiketleyen herkes yarışmaya katılabilecek.

Katılımcıların yanıtları jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmayı kazanan 50 kişi, 24 Haziran'da Tivibu'nun resmi Instagram (@tivibu) hesabından duyurulacak.

Da Vinci TV'nin mobil uygulaması Azoomee kodlama, bilim, matematik, sayılar, bulmacalar, mantık, problem çözme, strateji, meydan okuma, zeka oyunları ve yaratıcılık konularında birçok eğlenceli, eğitici oyun ve etkinlik barındırıyor.

Konusunda uzman eğitim teknoloji uzmanları tarafından oluşturulmuş içerikleri ve algoritmasız arka planıyla YouTube Kids ve Netflix Kids'den farklılaşan Azoomee, AppStore'dan ücretsiz indirilip 30 gün ücretsiz kullanılabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Ekonomi
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Ekonomi
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Ekonomi
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Ekonomi
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Ekonomi
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Engin Altay Donald Trump Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Tivibu ve da Vinci TV'den Babalar Günü'ne özel yarışma - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:09:04. #1.14#
title