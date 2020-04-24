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Tivibu'dan ramazan bereketi

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da Ramazan ayı boyunca usta şeflerden yemek tarifleri ile Ramazan'a özel filmler, belgeseller, iftar ve sahur programları Seç İzle servisinde ekrana geliyor.

24.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:22
Tivibu'dan ramazan bereketi

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da Ramazan ayı boyunca usta şeflerden yemek tarifleri ile Ramazan'a özel filmler, belgeseller, iftar ve sahur programları Seç İzle servisinde ekrana geliyor.

Türk Telekom, Ramazan ayı boyunca usta şeflerden yemek tariflerini, iftar ve sahur programlarını, dini temalı film ve belgeselleri dijital televizyon platformu Tivibu'da Seç İzle-Ramazan Özel klasöründe izleyicilerle buluşturuyor.

Tivibu'nun Seç İzle klasöründeki Şef Deniz Orhun'un sunduğu Deniz ile Ramazan Mutfağı'nda, geleneksel Türk mutfağından farklı yörelere ait, yarım saat içinde hazırlanabilecek tarifler ekrana geliyor. Şef Alper Demiralp'in sunduğu Sultan'ın İftar Sofrası'nda Osmanlı Saray mutfağına ait iftar ve sahur tarifleri bugüne uyarlanıyor.

"Dr. Erkan Aydın ile Seher ve Sahur" ve "Dr. Erkan Aydın ile İftar Vakti" programları Seç İzle servisinde Ramazan Özel klasöründe ekranlara geliyor. Çekimleri 2018 yılında Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde gerçekleştirilen Dr. Erkan Aydın ile Seher ve Sahur'da, peygamberler tarihinden kıssalar ve meal sohbetleri aktarılırken, Dr. Erkan Aydın ile İftar Vakti'nde birbirinden değerli konuklarla yapılan sohbetler, dualar ve ilahiler eşliğinde izleyiciler iftara hazırlanıyor.

Seç İzle-Ramazan Özel klasöründe 10 bölümden oluşan Kudüs belgeselinde İslam tarihinden önemli olaylar anlatılırken, Kabe imamlarının sesinden Kur'an-ı Kerim hatmi izleyicilere sunuluyor. Dini temalı filmler arasında ise Somuncu Baba: Aşkın Sırrı ve Yunus Emre: Aşkın Sesi gibi izleyicilerin büyük beğenisini kazanan yapımlar bulunuyor.

Seç İzle klasörünün Ramazan Özel/Dini bölümünde; Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadisleri, Kur'an Öğreniyorum ve Anadolu'nun 50 kentini anlatan Ulu Cami programı yer alıyor. Ramazan Özel/Çocuk bölümünde ise Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan Karagöz ve Hacivat ile çocuklara kültürel değerlerimizin öğretilmesi amaçlanırken, Minyatürlerle Osmanlı'da, çocuklara minyatür sanatıyla Osmanlı tarihi anlatılıyor.

Kaynak: AA

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