Tivibu'da temmuz ayında en çok ailece seyredilen yapımlar tercih edildi Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında en çok ailece seyredilen yapımlar tercih edildi.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında en çok ailece seyredilen yapımlar tercih edildi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, en çok izlenenlerin başında çocuk içerikleri sıralanırken, beyazperdeden hemen sonra yayınlanan filmlerin bulunduğu Kırmızı Halı klasörünün zirvesinde ise Kirpi Sonic yer aldı.

Tivibu, güncellenen zengin içerikleriyle izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip ediliyor. Komediden drama, animasyondan bilimkurgu ve aksiyon türüne her ay yüzlerce yerli ve yabancı yapım izleyiciyle buluşuyor. Platformdaki yapımlar Tivibu kutuları üzerinden ve Tivibu Go uygulaması kullanılarak mobil, web ve Smart TV ekranlarından izlenebiliyor.

Temmuz ayında Tivibu'nun Kırmızı Halı klasöründe en çok izlenenler arasında tüm aile üyelerini ekran başına toplayan yapımlar bulunuyor.

Listenin başında ise Kirpi Sonic yer alıyor. Aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan filmde, Dr. Robotnik hızlı Sonic'i yakalamak için elinden geleni yapıyor ve askerlerden polislere kadar herkes olaya dahil olunca eğlenceli anlar yaşanıyor.

Kirpi Sonic filmini antik uygarlıklar döneminde bir kabile şefinin kızının maceralarını anlatan Moana ve küçük bir çocuğun duygularıyla yüzleşmesini konu edinen Ters Yüz takip ediyor. Animasyon türü, Kırmızı Halı klasöründeki toplam izlenmelerin yüzde 55'ini oluşturuyor.

Kırmızı Halı'nın ilk 10'u şöyle sıralanıyor, Kirpi Sonic, Moana, Ters Yüz, İnanılmaz Aile 2, Karlar Ülkesi, Mucizeler Parkı, Dipdip: Bir Okyanus Macerası, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Kaçış Planı 3.

Farklı türlerde birçok yapımın yayınladığı Seç İzle klasörünün zirvesinde Kral Şakir: Oyun Zamanı yer alıyor.

Animasyonda, kötü sonuçlanan bir laboratuvar deneyinin ardından Necati'nin dünyayı kurtarmak için akıllı telefonundaki tüm oyunları başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Bu yapımın ardından ise Drakula ve ailesinin lüks bir yolcu gemisinde yaşadıklarını anlatan Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili ile gişe rekortmeni Transformers serisindeki Bumblebee karakterinin solo filmi geliyor.

Çocuk içerikleri Seç İzle klasöründeki toplam izlenmenin yüzde 34'ünü oluştururken, Seç İzle'de en çok izlenen ilk 10 yapım şu şekilde:

"Kral Şakir Oyun Zamanı, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Bumblebee, Cesur Araba, Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları, Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı, Tom and Jerry Show, Rampage: Büyük Yıkım, Kara Bela, Aşk Uykusu."

Kaynak: AA