HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tivibu'da temmuz ayında en çok ailece seyredilen yapımlar tercih edildi

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında en çok ailece seyredilen yapımlar tercih edildi.

Tivibu'da temmuz ayında en çok ailece seyredilen yapımlar tercih edildi
14.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:10

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında en çok ailece seyredilen yapımlar tercih edildi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, en çok izlenenlerin başında çocuk içerikleri sıralanırken, beyazperdeden hemen sonra yayınlanan filmlerin bulunduğu Kırmızı Halı klasörünün zirvesinde ise Kirpi Sonic yer aldı.

Tivibu, güncellenen zengin içerikleriyle izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip ediliyor. Komediden drama, animasyondan bilimkurgu ve aksiyon türüne her ay yüzlerce yerli ve yabancı yapım izleyiciyle buluşuyor. Platformdaki yapımlar Tivibu kutuları üzerinden ve Tivibu Go uygulaması kullanılarak mobil, web ve Smart TV ekranlarından izlenebiliyor.

Temmuz ayında Tivibu'nun Kırmızı Halı klasöründe en çok izlenenler arasında tüm aile üyelerini ekran başına toplayan yapımlar bulunuyor.

Listenin başında ise Kirpi Sonic yer alıyor. Aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan filmde, Dr. Robotnik hızlı Sonic'i yakalamak için elinden geleni yapıyor ve askerlerden polislere kadar herkes olaya dahil olunca eğlenceli anlar yaşanıyor.

Kirpi Sonic filmini antik uygarlıklar döneminde bir kabile şefinin kızının maceralarını anlatan Moana ve küçük bir çocuğun duygularıyla yüzleşmesini konu edinen Ters Yüz takip ediyor. Animasyon türü, Kırmızı Halı klasöründeki toplam izlenmelerin yüzde 55'ini oluşturuyor.

Kırmızı Halı'nın ilk 10'u şöyle sıralanıyor, Kirpi Sonic, Moana, Ters Yüz, İnanılmaz Aile 2, Karlar Ülkesi, Mucizeler Parkı, Dipdip: Bir Okyanus Macerası, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Kaçış Planı 3.

Farklı türlerde birçok yapımın yayınladığı Seç İzle klasörünün zirvesinde Kral Şakir: Oyun Zamanı yer alıyor.

Animasyonda, kötü sonuçlanan bir laboratuvar deneyinin ardından Necati'nin dünyayı kurtarmak için akıllı telefonundaki tüm oyunları başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Bu yapımın ardından ise Drakula ve ailesinin lüks bir yolcu gemisinde yaşadıklarını anlatan Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili ile gişe rekortmeni Transformers serisindeki Bumblebee karakterinin solo filmi geliyor.

Çocuk içerikleri Seç İzle klasöründeki toplam izlenmenin yüzde 34'ünü oluştururken, Seç İzle'de en çok izlenen ilk 10 yapım şu şekilde:

"Kral Şakir Oyun Zamanı, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Bumblebee, Cesur Araba, Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları, Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı, Tom and Jerry Show, Rampage: Büyük Yıkım, Kara Bela, Aşk Uykusu."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Ekonomi
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti 3. Sayfa
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Spor
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Son Dakika: Galatasaray'da iki, Trabzonspor'da ise bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Galatasaray'da iki, Trabzonspor'da ise bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattı
Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Orlando Bloom Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Oruç Adana
Şu an buradasınız: Tivibu'da temmuz ayında en çok ailece seyredilen yapımlar tercih edildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 13:39:01. #1.14#
title