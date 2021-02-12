Tivibu'da ocak ayının en çok izleneni "7. Koğuştaki Mucize" oldu
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Tivibu'da ocak ayının en çok izleneni "7. Koğuştaki Mucize" oldu

12.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:04
Tivibu'da ocak ayının en çok izleneni

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da, ocak ayında Seç İzle servisinin en çok izleneni "7. Koğuştaki Mucize" oldu.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da, ocak ayında Seç İzle servisinin en çok izleneni "7. Koğuştaki Mucize" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile izleyiciye kesintisiz sinema, dizi ve belgesel keyfi sunuyor.

Seyirci her ay akıcı olarak farklı türlerdeki yerli ve yabancı yapımlardan dilediğini seyredebiliyor. Platformun ocak ayı verilerine göre ise Seç İzle servisinin ilk sırasında, "7. Koğuştaki Mucize" filmi yer alıyor.

Komediden drama, aksiyondan bilim kurgu türüne her ay onlarca yeni yüklenen yerli ve yabancı yapımı izleyiciyle buluşturan Tivibu'nun Seç İzle servisinde, beğeni rekortmeni yapımlar sıralanıyor.

Ocak ayının en çok izlenen filmi olan "7. Koğuştaki Mucize", Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetildi.

Yüzde 24 ile en çok dizi ve çocuk türlerinin izlendiği Seç İzle'nin tercih edilen diğer yapımları, Lego Filmi, Cinayet Süsü, Hababam Sınıfı Yeniden, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Kapıcılar Kralı, Mavi Korku 2, Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları, Tüylü Arkadaşlar oldu.

Ocak ayında Tivibu'nun Kırmızı Halı klasöründe yüzde 46 ile en çok animasyon türündeki yapımlar seyredildi. Listenin zirvesinde ise Recep İvedik 6 yer aldı.

Yakın dönemde beyazperdede izleyiciyle buluşan filmlerin yayınlandığı Kırmızı Halı'nın diğer çok izlenenleri ise Karlar Ülkesi, Tenet, Arabalar, Zengo, Recep İvedik 5, Scoob!, Mavi Korku 3, Arabalar 2, Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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