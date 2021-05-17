Tivibu'da 19 Mayıs'a özel spor filmleri ekrana gelecek
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Tivibu'da 19 Mayıs'a özel spor filmleri ekrana gelecek

Tivibu'da 19 Mayıs'a özel spor filmleri ekrana gelecek
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel spor filmlerini 17 Mayıs-23 Haziran arasında ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel spor filmlerini 17 Mayıs-23 Haziran arasında ekranlara getiriyor.

Tivibu açıklamasına göre, Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin altında yer alan "Sporun İçinden" klasöründeki tüm içerikler Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından izlenebiliyor.

Tivibu'nun dramdan komediye, aksiyondan çocuk filmlerine uzanan yelpazesinde sporcuların hayatlarından beyazperdeye aktarılan "Şampiyon", "Son Efsane", "Ben Tonya" ve "Büyük Yarış" filmleri öne çıkıyor.

Açıklamaya göre, 2015 yapımı "Şampiyon"da Rus gizli polisinden kaçarken ülkesine dönmek zorunda kalan Estonyalı eskrimci Endel Nelis'in yaşamı anlatılıyor. En İyi Yabancı Film dalında Altın Küre ve Oscar'a aday olan "Şampiyon", 1950'ler Estonya'sını ekranlara taşıyor. David Walsh'un kitabından uyarlanan "Son Efsane" filmi, sporun en tartışmalı konusu olan dopinge vizörü çevirirken ünlü bisikletçi Lance Armstrong'un Fransa Bisiklet Turu performanslarına yer veriyor. "Son Efsane" filmi, kadrosundaki Ben Foster, Lee Pace, Dustin Hoffman, Jesse Plemons ve Chris O'Dowd gibi isimlerle dikkati çekiyor.

Tivibu'da hırs ve rekabete odaklanan bir başka film ise "üçlü axel"i başaran ilk ABD'li kadın buz patenci Tonya Harding'in yaşamından uyarlanan "Ben Tonya" olarak öne çıkıyor. Ünlü sporcunun 1994 ABD Şampiyonası öncesinde, rakibi Nancy Kerrigan'ı sakatlayış sürecini anlatan film, başarı için nelerin göze alınabileceğini irdeliyor. 2016 yapımı İtalyan filmi "Büyük Yarış" da gerçek bir sporcu öyküsüne dayanıyor. Matteo Rovere'nin yazıp yönettiği film, ralli pilotu Carlo Capone'un hayatını anlatıyor. "Büyük Yarış"ta gelecek vadeden bir GT yarışçısı olan Giulia'nın, ağabeyi Loris'in çabası ile daha iyi bir pilot olmak için verdiği mücadele ortaya konuluyor.

Tivibu'nun spor temalı filmleri arasında Ata Demirer'in Berlin'de yaşayan bir boksörü canlandırdığı "Berlin Kaplanı" ve gençliğinde büyük başarılar kazanmış bir boksöre odaklanan İngiliz dram filmi "Şampiyon" seyirciye ring heyecanı yaşatıyor. "Aşkın Dansı" ve "Aşk Oyunu" da romantik komedi türünde dikkati çekiyor.

Çocuklar Tivibu ile takım ruhunu öğreniyor

Tivibu'nun çocuklara özel spor içerikli filmlerinde, şehirlerini korumak için maceraya atılan bir grup bisikletin hikayesini anlatan "Bisikletler" ve farklı özelliklerdeki köpeklerin kurduğu futbol takımının serüvenlerini anlatan "K9 Dünya Kupası" animasyon temasında öne çıkıyor. "Güçlü Ol", "Çılgın Futbol Takımı 6", "Gibby" ve "Şampiyon Köpek Avrupa Kupası'nda" gibi yapımlar da Tivibu'nun dayanışma ve takım ruhunu destekleyen aile-çocuk filmleri arasında yer alıyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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