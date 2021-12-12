GÜMÜŞHANE (İHA) - Titus ile Pamuk'un dostluğu ilgi çekiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de spor tesisi işletmeciliği yapan Turgut Şekerli'nin köpeği Titus ve kedisi Pamuk'un dostluğu ilgi çekiyor. Bu dostluğunun insanlara ibret olması gerektiğini belirten Şekerli, artık insanlık olarak hayvanlara imrenir hale gelindiğini söyledi.

Turgut Şekerli'nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünde bulunan spor tesislerinde beslediği 2 yaşındaki kedisi Pamuk ve 7 yaşındaki Titus isimli köpeğinin birbirleriyle olan dostlukları görenleri şaşırtıyor.

Doğal yapıları gereği birbirleriyle anlaşamayan kedi ve köpeklerin bu dostluğunu görmek için tesislere gelen aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçiriyor.

Çoğu zaman köpeğin üzerinde yatıp uyuyan ve yanından bir an olsun ayrılmayan kedinin bu hareketi görenlerin yüzünde tebessüme neden olurken, özellikle güneşli havalarda sırt sırta uyuyan Pamuk ve Titus'un bu arkadaşlıkları ise insanlığa örnek oluyor.

"Dostluğu artık hayvanlarda görüp imreniyoruz"

İnsanların birbirine karşı acımasızca tavırlar sergilediği dünyamızda hayvanların bu dostluklarının insanlığa örnek olması gerektiğinin altını çizen Turgut Şekerli (41), "Benim köpeğimin adı Titus. 3 aylıkken buraya gelmişti, şu an 7 yaşında. Kedim Pamuk ise 2 yaşına girmek üzere burada elimize doğdu. Burada beraber oldukları için köpeğimizle birlikte yakın bir temas kurdu. Köpeğimiz de burada diğer hayvanları korurken içgüdüsel olarak kedimizi de korumaya başladı. Dışardan herhangi biri kediye zarar vermeye çalışsa onu koruyacaktır. Dışarıdan gelen bir hayvan olursa tabi ki onlara aynı davranışı göstermezler. Kedimin sıcak kanlı oluşu buraya gelen müşterilerimizle de alakalı. Müşteriler geliyor, seviyor, kucağına alıyor, besliyorlar. Bu nedenle kedimiz de sakin oldu. Vatandaşların tepkisi bu manada olumlu fakat bazen korkanlar oluyor onlara karşı bile kedimizle birlikte ön yargıları yıktığımızı düşünüyoruz. Haftasonu bazı aileler geliyor çocuklarıyla birlikte kedimizi seviyorlar. İnsanların birbirini öldürdüğü günümüz dünyasında, birbirinin aleyhine konuştuğu, birbirinin kuyusunu kazdığı bir ortamda bu hayvanların birbirlerine bu kadar yakın olması çok büyük bir şey. İnsanların bunu görüp ibret alması gerekiyor. İyilik, güzellik, hoşgörü bunlar insanda olması gereken şeylerken bunları artık hayvanlarda görüyoruz ve imreniyoruz" diye konuştu.