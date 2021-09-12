TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI - Haberler
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TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Vitalii Marshev (59), girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus Turist Vitalii Marshev (59), girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi. Uzun süre ikna çabalarına rağmen sudan çıkmayı reddeden Marshev'e daha sonra ekipler müdahale etti. Marshev güçlükle sudan çıkarıldı.

Eşi ve arkadaşlarıyla Rusya'dan Türkiye'ye tatile gelen Vitalii Marshev, Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Marshev, önceki gün otelde bileklerini kesmeye kalktı. Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, dün de saat 18.00 sıralarında girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi.

Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Marshev'in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, çıkmayı reddetti. Marshev, getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından yaka paça sudan çıkarıldı. Marshev, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rus turistin ikna edilmesi için verilen uğraşı, Titreyengöl'ün çevresinde toplananlar meraklı gözlerle izledi.

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI

TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI
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Haber: TİTREYENGÖL'E GİREN RUS TURİST ZOR ÇIKARILDI - Haberler
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