Titi ve Ekong'dan Bursaspor'a 3'er yıllık imza



Cemal EKENTOK-Hüseyin TÜCCAR/ BURSA (DHA)



Bursaspor'un Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren, Cristian Chagas Tarouco (Titi) ve Belçika'nın KAA Gent takımından Nijeryalı William Troost Ekong bugün Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen törenle Bursaspor'a imza attı.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın katıldığı imza töreninde küçük pürüzlerin çözülmesi için bir saatlik gecikmeolduğu için taraftarlardan özür dileyerek konuşmasına başladı. Önceliğimiz defans yenilemek diyen Ali Ay, "Öncelikli hedefimiz defans hattının düzeltilmesi ve yenilerle takviye edilmesiydi. İlk transfer barışı Gaziantepten aldık. İkincisi Titi, üçüncü transfer ise Ekong oldu. Çok şükür bugün 3'er yıllık imzalarımıza atacağız. Bursaspor camiasına, taraftarımıza hayırlı olsun. Ben kendilerine güveniyorum. Defansa sağbek aldıktan sonra tamamlanacak. Diğer transferleri de en kısa sürede halledeceğiz" dedi.



Daha sonra söz alan Cristian Chagas Tarouco (Titi), "Buradan herkese geldikleri için teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir gün. Bursaspor gibi kulübe transfer olmak benim için çok güzel bir olay oldu. Enerji dolu ve başarıya aç olarak burada bulunuyorum. Büyük işler başaracağız. Kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum tarihi zaferlerle dolu bu armaya transfer ettikleri için. Çok katkı vererek iyi şeylerin yaşanmasında pay sahibi olacağım" diye konuştu.



Defansa alınan bir başka oyuncu olan William Troost Ekong ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bursaspor'un bana olan ilgisini duyduktan sonra gerçekleşene kadar heyecan duydum. Başkana ve yönetime transferimde katkısı olanlara, bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bursa çok büyük kulüp taraftarlara mesajlarıyla bende güzel duygular yaşattı. Bende katkı verip, taraftarlarımıza güzel günler göretermek isityoruz" şeklinde konuştu.



Daha sonra taraftarların geçen sezon ile ilgili sorular yöneltmesi üzerine Titi ve Ekong, "Defans işi iki kişi ile olmaz. Ama takım işi çalışarak takım savunmasına önem verip üstesinden geleceğiz. Zor ligde oynuyoruz. Savunmalara çok iyi düşüyor. Beraber çalışıp üstesinden geleceğiz. Tabiki bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim. Arkadaşlarımızın da yardımlarıyla geçen yıldan iyi görüntü vereceğimizin sözünü verebilirim. Taraftarlarımızın coşkusunu biliyoruz. Onların istediği oyunu yansıtmak için çalışacağız" dedi.



Bu arada merhum başkanlardan İbrahim Yazıcı'nın isminin Süper Lige isminin niçin verilmediği sorusuna ise Başkan Ali Ay, "Şampiyon başkanımızın isminin verilmesi için çalışacağımızın sözünü verebilidim" dedi.