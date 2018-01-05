Titck'ten Reçetesiz İlaç Satışıyla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada reçetesiz de satılabilecek ürünlere yönelik daha önce yayımlanan listenin, bu konuda tüm taraflarca mutabakat sağlanana kadar görüşten kaldırıldığı ifade edildi.