TİTCK, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine kabul edildi
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TİTCK, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine kabul edildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK), Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı.

TİTCK, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine kabul edildi
02.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:08

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK), Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliği'nin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." dedi. 

 


Kaynak: DHA

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