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Titanların Savaşı: Erling Haaland vs Robert Lewandowski

Dugout - Haberler | Spor

Aralık 2021'de Bayern Münih ve Borussia Dortmund 'Der Klassiker'de karşı karşıya gelecek. Bu maç aynı zamanda dünya futbolunun en iyi forvetlerinden olan Erling Haaland ve Robert Lewandowski'nin mücadelesine sahne olacak.

Aralık 2021'de Bayern Münih ve Borussia Dortmund'Der Klassiker'de karşı karşıya gelecek. Bu maç aynı zamanda dünya futbolunun en iyi forvetlerinden olan Erling Haaland ve Robert Lewandowski'nin mücadelesine sahne olacak.

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