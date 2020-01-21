Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte
Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak.
21.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:47
Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak.
İngiltere Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere'nin 2003'te imzaladığı anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2019 sonunda onayının ardından yürürlüğe girdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com