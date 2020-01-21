Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte
Haberler » Dünya » Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte - Haberler

Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte

Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak.

21.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:47
Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte

Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak.


İngiltere Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere'nin 2003'te imzaladığı anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı 'nun 2019 sonunda onayının ardından yürürlüğe girdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri