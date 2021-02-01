Titanic Hotels'ten en romantik sevgililer günü tatili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Titanic Hotels'ten en romantik sevgililer günü tatili

01.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:34
Titanic Hotels'ten en romantik sevgililer günü tatili

İnsanlar bazen gözlerden uzak başbaşa kalmak, sakin ve huzurlu bir ortamda aşkını tazelemek ister. Titanic Hotels İstanbul'un teklifi, işte tam bu anlara özel romantizmin tadını çıkarmak üzere sevgilileri bekliyor.

İnsanlar bazen gözlerden uzak başbaşa kalmak, sakin ve huzurlu bir ortamda aşkını tazelemek ister. Titanic Hotels İstanbul'un teklifi, işte tam bu anlara özel romantizmin tadını çıkarmak üzere sevgilileri bekliyor. 

Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan konaklama paketi ile Titanic Hotels İstanbul'un deniz ve şehir manzaralı konforlu odalarında, ödüllü şeflerin hazırladığı en özel lezzetler eşliğinde sevgililer aşklarını İstanbul'un kalbinde tazeleyecek.

Çiftler, Titanic Business Kartal, Titanic City Taksim, Titanic Port Bakırköy'de 12-13-14 Şubat'ı kapsayan tarihlerde 3 gece konaklamalarda sadece 2 gece konaklama ücreti ödeyecek. Üstelik 14 Şubat tarihinde limitsiz yerli içki dahil çift kişilik akşam yemeği ve otel içi tüm ekstra harcamalarda %20 indirim Titanic Hotels'in hediyesi.

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Titanic Hotels'ten en romantik sevgililer günü tatili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 22:43:16. #1.16#
title