Titanic Hotels'ten en romantik sevgililer günü tatili

İnsanlar bazen gözlerden uzak başbaşa kalmak, sakin ve huzurlu bir ortamda aşkını tazelemek ister. Titanic Hotels İstanbul'un teklifi, işte tam bu anlara özel romantizmin tadını çıkarmak üzere sevgilileri bekliyor.

İnsanlar bazen gözlerden uzak başbaşa kalmak, sakin ve huzurlu bir ortamda aşkını tazelemek ister. Titanic Hotels İstanbul'un teklifi, işte tam bu anlara özel romantizmin tadını çıkarmak üzere sevgilileri bekliyor.

Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan konaklama paketi ile Titanic Hotels İstanbul'un deniz ve şehir manzaralı konforlu odalarında, ödüllü şeflerin hazırladığı en özel lezzetler eşliğinde sevgililer aşklarını İstanbul'un kalbinde tazeleyecek.

Çiftler, Titanic Business Kartal, Titanic City Taksim, Titanic Port Bakırköy'de 12-13-14 Şubat'ı kapsayan tarihlerde 3 gece konaklamalarda sadece 2 gece konaklama ücreti ödeyecek. Üstelik 14 Şubat tarihinde limitsiz yerli içki dahil çift kişilik akşam yemeği ve otel içi tüm ekstra harcamalarda %20 indirim Titanic Hotels'in hediyesi.

Kaynak: Tourism Today