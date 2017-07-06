Titan'ın Gölleri Yumuşak İnişe Uygun Olabilir

Satürn'ün uydusu Titan'daki göllerin, gelecekte uzay keşif çalışmalarında yumuşak inişe uygun olabileceği belirtildi.



Science Daily'nin haberine göre, sonuçları "Earth and Planetary Science Letters"da yayımlanan çalışma, Titan'ın göllerindeki dalgalanmanın sadece bir santimetre olduğunu gösterdi.



Teksas Üniversitesi liderliğinde ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Jet İtki ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik laboratuvarlarının desteğiyle yürütülen çalışmada Satürn'ü keşif aracı Cassini'nin Titan'dan yaz başında topladığı radar verileri incelendi.



Araştırma ekibinin lideri Cyril Grima, Titan'ın kuzey yarım küresindeki üç büyük göl olan Kraken Mare, Ligeia Mare ve Punga Mar'da dalga yüksekliğinin yaklaşık bir, genişliğinin 20 santimetre olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Göllerin, gelecekte buraya yapılacak keşif uçuşlarında yumuşak iniş için uygun zemin oluşturduğu ifade edildi.



Cassini'nin bulgularına göre, gezegenin en büyük uydusu olan Titan'ın gölleri sıvı halde metan içeriyor. Uydunun Güneş Sistemi'ndeki konumu, yaşam için gerekli içeriğe sahip olduğunu düşündürüyor.



Uzay aracı Cassini, 9 Haziran'da Titan'a yaklaşık 500 bin kilometre mesafeden çektiği görüntüyle 24 Mayıs'ta bahar gün dönümünü yaşayan uydunun bu bölgesini ilk kez gün ışığı altında kayda almıştı.



NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalyan Uzay Ajansıyla ortak projesi olan Cassini misyonu, NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülüyor. Aracın görüntüleme sistemleri ise Colorado'daki Uzay Bilimi Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor.