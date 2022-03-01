TİSZABECS - Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalılar, Macaristan sınırında
AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Ülkesini terkeden Ukraynalı'lardan detaylar TİSZABECS - Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkeden ayrılmak isteyen Ukraynalıların bir kısmı, Tiszabecs sınır kapısından Macaristan'a gelmeye devam ediyor.
Ülkesini terkeden Ukraynalı'lardan detaylar TİSZABECS - Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkeden ayrılmak isteyen Ukraynalıların bir kısmı, Tiszabecs sınır kapısından Macaristan'a gelmeye devam ediyor.