TİSZABECS - Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalılar, Macaristan sınırında - Haberler

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TİSZABECS - Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalılar, Macaristan sınırında

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Ülkesini terkeden Ukraynalı'lardan detaylar TİSZABECS - Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkeden ayrılmak isteyen Ukraynalıların bir kısmı, Tiszabecs sınır kapısından Macaristan'a gelmeye devam ediyor.

Ülkesini terkeden Ukraynalı'lardan detaylar TİSZABECS - Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkeden ayrılmak isteyen Ukraynalıların bir kısmı, Tiszabecs sınır kapısından Macaristan'a gelmeye devam ediyor.

TİSZABECS - Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalılar, Macaristan sınırında

TİSZABECS - Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalılar, Macaristan sınırında

TİSZABECS - Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalılar, Macaristan sınırında

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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