Tissue World Istanbul 2018 Konferansı Eylül Ayında Düzenlenecek

Temizlik kağıdında Doğu Avrupa, Rusya, BDT, Orta Doğu, Asya ve Afrika'nın buluşma noktası, sektörünün bölgesel çapta en güçlü fuar organizasyonu Tissue World Istanbul, 4-6 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Fuar ile paralel olarak düzenlenen Tissue World Istanbul 2018 Konferansı, ulusal ve uluslararası arenadan, alanında uzman konuşmacıları ile endüstrinin geleceğine ışık tutacak.

65 ülkeden 75'in üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı marka, 2200 üzerinde ziyaretçi Tissue World İstanbul'da bir araya geliyor. Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden UBM, temizlik kağıdı sektörünün uluslararası temsilcileri için bu yıl 3. kez Tissue World Istanbul'un kapılarını aralıyor. Fuar ile eşzamanlı olarak Tissue World Istanbul 2018 Konferansı da 4 - 6 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye'de Temizlik Kağıdı Sektörünün Dinamikleri ve Yeni Pazarlar temasıyla düzenlenen konferansta iş geliştirme ve yeni fırsatları değerlendirme odağıyla yenilikçi fikir ve öneriler paylaşılacak.

Bu yıl konferans 3 gün boyunca 3 temel üzerinde inşa ediliyor. 4 Eylül 2018 günü başlayacak konferansın ilk günü, "Sektör Liderleri Sempozyumu" olarak belirlendi. Bu bölümde yöneticiler, fikir önderleri ve karar vericilerden oluşan konuşmacılar, temizlik kağıdı endüstrisi kapsamında Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik konumuna dair öngörü ve fikirlerini paylaşacak. Yeni pazarlar ve Batı Afrika'daki yeni iş fırsatları, tüketici trendleri ve ürün inovasyonlarına dair sunumlar konferansın ilk gününü şekillendirecek.

Tissue World Istanbul 2018 Konferansı'nın zengin içeriği ve alanında uzman konuşmacılarıyla kaçırılmaması gereken bir etkinlik olduğunu belirten UBM İstanbul Marka Direktörü Esin Aslıhan; "UBM global ekibinin titiz çalışmaları ve UBM Türkiye'nin bölgesel pazardaki deneyimiyle tasarladığımız konferansımız, uluslararası şirketler, akademik kuruluşlar ve Türkiye'nin öncü firmalarından konuşmacıları ağırlıyor. Böylece katılımcılarımıza pazar dinamikleri hakkındaki en son verileri, Batı Afrika gibi stratejik pazarlara dair öngörüleri ve yeni nesil inovasyonları sunmayı hedefliyoruz. Sektör temsilcilerinin şirket stratejilerini belirleme, gelecek hedeflerini tasarlama ve yeni fırsatlara doğru ilerleme konusunda önemli bir deneyimle konferanstan ayrılacaklarına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL