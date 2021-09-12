Tisserand devam edemedi! - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tisserand devam edemedi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tisserand devam edemedi!

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor maçının 22. dakikasında sakatlanarak yerini Szalai'ye bıraktı.

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor maçının 22. dakikasında sakatlanarak yerini Szalai'ye bıraktı.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de savunmanın önemli isimlerinden Marcel Tisserand, sakatlanarak oyundan çıktı. Mücadelenin 21. dakikasında bir anda kendisini yere bırakan Demokratik Kongolu oyuncu, sağlık görevlilerinin gelmesini istedi. Saha içinde yapılan müdahale sonrasında Tisserand'ın oyuna devam edemeyeceği belirtildi ve Teknik Direktör Vitor Pereira, Attila Szalai'yi oyuna dahil etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fenerbahçe'de Muhammed-Rossi uyumu sarı-lacivertlileri mest etti: Aynı mahallede büyümüş gibiler

Fenerbahçe'de Muhammed-Rossi uyumu sarı-lacivertlileri mest etti: Aynı mahallede büyümüş gibiler

 Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi

Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi

 Kadıköy'de ilk gol geldi! 6 savunmacının arasından topu ağlara gönderdi

Kadıköy'de ilk gol geldi! 6 savunmacının arasından topu ağlara gönderdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Fuat Oktay
Magazin Beren Saat Ece Üner Ferhan Şensoy
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano Marcao Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tisserand devam edemedi! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:55:02. #1.11#