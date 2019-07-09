Tisna arkeoloji heyetinden Başkan Serkan Acar'a ziyaret

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tisna Antik Kentinde arkeolojik yüzey araştırmalarını sonlandıran akademik heyet, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İkinci yılında 15 günlük yüzey araştırmasını Tisna Antik Kentinde tamamlayan akademik heyet, ilk teşekkür ziyaretini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a gerçekleştirdi. Ziyarete Tisna Arkeolojik Yüzey Araştırması Başkanı, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü Öğretim Üyesi Emre Erdan ile çalışma ekibi katıldı. Ziyarete ayrıca, Myrina ve Gryneion antik kentleri arkeoloji yüzey araştırmaları başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez de katıldı.

Tisna Antik Kentindeki arkeolojik yüzey araştırmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri, Aliağa Belediyesinin de destekleriyle gerçekleştirildiğini belirten araştırma başkanı Emre Erdan, akademik araştırmalara verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, akademik düzeydeki araştırmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, Aliağa'nın tarih turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA