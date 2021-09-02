TİSKİ, su borcu yapılandırmasında başvuru tarihini uzattı
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TİSKİ, su borcu yapılandırmasında başvuru tarihini uzattı

TİSKİ, su borcu yapılandırmasında başvuru tarihini uzattı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) birikmiş su borcu olan kişiler için başlatılan yapılandırma uygulamasında başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) birikmiş su borcu olan kişiler için başlatılan yapılandırma uygulamasında başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" gereğince TİSKİ tarafından başlatılan başvuru süresinin 31 Ağustos'ta sona erdiği hatırlatıldı.

TİSKİ'nin bu tarihi 30 Eylül'e kadar uzattığı ifade edilen açıklamada, "TİSKİ, yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilk taksit ödemesi veya peşin ödemeler için ise son ödeme tarihini 31 Ekim Pazar günü olarak belirledi. Yapılandırma başvuruları TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra ilçe şubelerinden de yapılabiliyor. Öte yandan başvurular e-devlet üzerinden de kabul ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yapılandırma işleminden yararlanan ve peşin ödeme seçeneğini tercih eden abonelerinin gecikme bedellerinin yüzde 90'ının silineceği, taksitlerin ise 2 aylık periyotlarda ödenebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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