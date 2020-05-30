TİSKİ'nin personel alımına yönelik aday listesi açıklandı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün, personel alım ilanına başvuru yapan ve uygun şartları taşıyanların listesi açıklandı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün, personel alım ilanına başvuru yapan ve uygun şartları taşıyanların listesi açıklandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan TİSKİ Genel Müdürlüğünce 24 Mart'ta personel alımı ilanına çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 kaynakçı, 31 sıhhi tesisatçı veya diğer sıhhi tesisat işçileri ve boru tesisatçıları alımına ilişkin ilana başvuru yapan ve ilandaki uygun şartları taşıyan adayların yer aldığı listenin kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonuçlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 'www.trabzon.bel.tr', TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün 'www.tiski.gov.tr', Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi'nin 'www.trabsu.com.tr' internet adresleri üzerinden duyuruldu. Listeye itirazlar, 1- 4 Haziran tarihleri arasında TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün ana hizmet binasında hizmet veren Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi'ne şahsen yapılabilecek."

Kaynak: AA