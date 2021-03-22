TİSKİ "Dünya Su Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi
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TİSKİ "Dünya Su Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi

22.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:19
TİSKİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan etkinlikte, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Görmüş, Derecik, Prof. İhsan Koz ve Hasan Ali Yücel ilkokullarındaki öğrencilere, su tasarrufu ve çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli materyaller dağıttı.

Suyun öneminin her geçen gün daha da arttığına vurgu yapan Tekataş, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın su tasarrufu konusunda bilinçlenmesini sağlamak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde çeşitli etkinlikler düzenledik. Kuraklığın her geçen gün daha da gündemimize girdiği bir zamanda Trabzon'da bu tür etkinlikleri artırarak, su bilincini sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Prof. İhsan Koz İlkokulu Müdürü Tansu Şen de hayatın kaynağının su olduğuna işaret ederek, "Suyumuzu hep birlikte korumalıyız. Bu anlamlı hediyeleri nedeniyle başta Başkanımız Murat Zorluoğlu olmak üzere TİSKİ Genel Müdürümüze ve tüm TİSKİ ailesine şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkında stant kuran TİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara günün anlamına uygun broşür, su ve çeşitli materyaller dağıttı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu da stantı ziyaret ederek, görevli personele kolaylıklar diledi. Suyun öneminin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Zorluoğlu, yapılan etkinliğin bu manada oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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