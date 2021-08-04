TİSKİ'DEN ATIK YAĞ DENETİMLERİ

Hayata geçirdiği altyapı yatırımları ile, 'Yaşanabilir Trabzon' hedefinde önemli mesafe kat eden Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, şehir genelinde cafe, restoran, yemek üretim yerleri, oteller, okullar, yurtlar ve hastaneler vb.

Hayata geçirdiği altyapı yatırımları ile, 'Yaşanabilir Trabzon' hedefinde önemli mesafe kat eden Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, şehir genelinde cafe, restoran, yemek üretim yerleri, oteller, okullar, yurtlar ve hastaneler vb. yerlerde atık yağ denetimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Son 2 yılda 500'den fazla işletmeyi denetleyen TİSKİ ekipleri, denetimlerini Meydan bölgesinde artırdı.

KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLUYOR

Meydan bölgesindeki işletmelere ait yağ tutucuların olup olmadığını, usule uygun çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetleyen ekipler, kötü kokuya neden olan uygulamalar nedeniyle işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Söz konusu denetimlerde görülen eksiklikler tutanak altına alınırken, eksikliklerin düzeltilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağı işletme sahiplerine bildirildi. Öte yandan Meydan bölgesindeki tüm kanalizasyon hatları da ekipler tarafından temizlendi.

YAĞLAR KANALİZASYONA DÖKÜLMESİN

2015 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak, TİSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'ne eklenen maddeler doğrultusunda Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce başlatılan denetlemelerle atık yağların kanalizasyona dökülmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YETKİ BELEDİYELERDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 19 Mart 2015 tarihli kararıyla, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 8. maddesinde belirtilen hususlar kapsamında, yetki sahasındaki bitkisel atık yağ üreten lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerleri denetleme ve gerekli cezai işlemleri uygulama yetkisi, belediyelere devredilmişti.

TARİH : 04. 08. 2021

Kaynak: Habermetre