TİSKİ 18 ilçede 290 personelle görev başında Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 18 ilçede 290 personelle hizmet verdi.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 18 ilçede 290 personelle hizmet verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ ekiplerinin 23-26 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına adeta teyakkuzda olduğu belirtildi.

Bu kapsamda TİSKİ ekiplerinin, 18 ilçede 290 personelle bayram süresince vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için görevlerinin başında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"TİSKİ Genel Müdürlüğümüz her zaman olduğu gibi bu bayramda da tam takım sahadaydı. Şehrin pek çok ilçesinde yaşanan olumsuzluklara ekiplerimiz koordineli bir şekilde müdahale ederek halkımıza su sıkıntısı yaşatmadı. Cansiperane bir şekilde görevlerini ifa eden tüm ekip arkadaşlarımıza Trabzonlular adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA