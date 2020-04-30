Tıskaoğlu: "Virüs değil iyilik bulaştırıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tıskaoğlu: "Virüs değil iyilik bulaştırıyoruz"

Tıskaoğlu:
30.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:26

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD), hemşehrileri için bir destek kampanyası başlattı.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD), hemşehrileri için bir destek kampanyası başlattı. Korona virüs sebebiyle zor durumda kalan, çalışamayan, desteğe ihtiyacı olan Zonguldaklılar için gıda kolisi kampanyası başlatıldı. Başkan Tıskaoğlu, 500 hedef ile başladıkları yardım kampanyasında 5000 sayısını aşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını, hedeflerinize 6767 rakamına ulaşmak olduğunu belirtti.

ZONSİAD Başkanı Necdet Tıskaoğlu, Zonguldak'a 4 bin koli kumanya yardımı gönderdiklerini belirterek, "Bu yardımı hakkaniyetli bir şekilde dağıttık" dedi.

ZONSİAD Başkanı Necdet Tıskaoğlu hedefleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün 4 bin kumanya kolisini Zonguldak'a gönderdik. Kampanyamız büyüdü, hem de Almanya-Türkiye ilişkisi güçlenmiş oldu. Dağıtım konusunda biz hakkaniyetli olmaya çalıştık. Şu an kumanya kolilerini merkez ve ilçelerdeki valilik, kaymakamlıklar, belediyeler sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara teslim etmeni mutluluğunu yaşıyoruz. Çok gururluyum çok mutluyum. İnanılmaz bir şey oldu, 5 bin sayısına ulaştık. Hedefimiz 67 67 yani 6767 rakamına ulaşmak. ve bu kampanyaya destek veren bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iş olduğu güzel bir iş başardık. Biz özellikle ciddi bir ekiple beraber bütün belediye başkanlarını aradım. Yani Çatalağzı Belediye Başkanı, Muslu Belediye Başkanı, Karapınar Belediye Başkanı, Elvanpazarcık Belediye Başkanı dahil tüm belediye başkanlarını aradım. Ancak Ereğli Belediye Başkanı yardımı reddetti. Bunun üzerine 75 koliyi Ereğli Kaymakamlığı'na teslim ettik. Biz Ereğli ile etle tırnak gibiyiz. Biz birleşeceğiz, biz bu şehirde teşvikleri hayata geçireceğiz, tekrar yeniden tersine bir göç getireceğiz. Bizim asıl amacımız bu. Zonguldak'ı daha geliştirip kalkındırmak bizim en başta hedefimiz". - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Yener Murat Dalkılıç
Spor Podolski Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Tıskaoğlu: "Virüs değil iyilik bulaştırıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:49:41. #1.15#
title