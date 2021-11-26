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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkol'un Ankara'daki ziyaretleri çerçevesinde Atalay ile yaptığı görüşmede, başta 2022 için belirlenecek asgari ücret ve asgari ücret işveren teşviki olmak üzere, çalışma hayatının güncel konuları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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