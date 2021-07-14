TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması
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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk milletinin 15 Temmuz'da tek yürek ortaya koyduğu güçlü irade ile millet egemenliğini ve anayasal düzeni hiçe sayan adımların karşısında olduğunu net şekilde gösterdiğini bildirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk milletinin 15 Temmuz'da tek yürek ortaya koyduğu güçlü irade ile millet egemenliğini ve anayasal düzeni hiçe sayan adımların karşısında olduğunu net şekilde gösterdiğini bildirdi.

Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, halkın demokrasi adına bedenlerini siper ederek büyük bir mücadele gösterdiğini belirtti.

"Milletimiz, tek yürek olarak ortaya koyduğu güçlü irade ile millet egemenliğini ve anayasal düzeni hiçe sayan adımların karşısında olduğunu net bir şekilde göstermiştir." ifadesini kullanan Akkol, milli birlik ve demokrasi uğruna şehit olanlara kendisi ve Konfederasyon adına Allah'tan rahmet diledi, gazileri saygı ve minnetle andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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