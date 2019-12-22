TİSK, yeni asgari ücret beklentilerini açıkladı

22.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:36

TİSK, "Yeni asgari ücret, mevcut istihdamı koruyacak, 4,5 milyon işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı. Yaşam koşullarının da farkındayız. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem" açıklamasında bulundu.