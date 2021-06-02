TİSK, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Onursal Başkanlığına seçilen Erol Kiresepi'yi kutladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanlığı görevine seçilen Erol Kiresepi'yi tebrik etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanlığı görevine seçilen Erol Kiresepi'yi tebrik etti.

TİSK'in yayımladığı kutlama mesajında, IOE'nin 1 Haziran'daki genel kurulunda Kiresepi'nin Onursal Başkanlık görevine seçildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konfederasyonumuzun da üyesi olduğu, küresel ölçekte en geniş temsil gücüne sahip işveren teşkilatı IOE'nin Genel Kurulunda, 4 yıldır başkanlık görevini yürüten Kiresepi, IOE Onursal Başkanlığına seçilmiştir. Kiresepi'nin Onursal Başkan olarak seçilmesi, ülkemiz işverenlerinin uluslararası düzeydeki temsil gücünün artmasına yönelik önemli bir adım olmuştur. Kendisini tebrik ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım