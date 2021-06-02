TİSK, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Onursal Başkanlığına seçilen Erol Kiresepi'yi kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİSK, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Onursal Başkanlığına seçilen Erol Kiresepi'yi kutladı

TİSK, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Onursal Başkanlığına seçilen Erol Kiresepi'yi kutladı
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanlığı görevine seçilen Erol Kiresepi'yi tebrik etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanlığı görevine seçilen Erol Kiresepi'yi tebrik etti.

TİSK'in yayımladığı kutlama mesajında, IOE'nin 1 Haziran'daki genel kurulunda Kiresepi'nin Onursal Başkanlık görevine seçildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konfederasyonumuzun da üyesi olduğu, küresel ölçekte en geniş temsil gücüne sahip işveren teşkilatı IOE'nin Genel Kurulunda, 4 yıldır başkanlık görevini yürüten Kiresepi, IOE Onursal Başkanlığına seçilmiştir. Kiresepi'nin Onursal Başkan olarak seçilmesi, ülkemiz işverenlerinin uluslararası düzeydeki temsil gücünün artmasına yönelik önemli bir adım olmuştur. Kendisini tebrik ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Evgar Demet Akalın
Spor Gervinho Enes Ünal Arda Turan Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİSK, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Onursal Başkanlığına seçilen Erol Kiresepi'yi kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 13:10:08. #1.13#

title