TİSK'ten vergiler ve ödemelerin tüm sektörlerde ertelenmesi talebi
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TİSK'ten vergiler ve ödemelerin tüm sektörlerde ertelenmesi talebi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini 6'şar ay erteleme tedbirinin ülkemiz içinde faaliyet gösteren tüm sektörleri ve...

23.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:28
TİSK'ten vergiler ve ödemelerin tüm sektörlerde ertelenmesi talebi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini 6'şar ay erteleme tedbirinin ülkemiz içinde faaliyet gösteren tüm sektörleri ve tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, küresel bir salgın olan yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerinin giderek arttığını vurgulayarak, aldıkları önlemlerin üye sendikalar ile bağlı işletmeleri nezdinde duyurulması ve uygulanması için titizlikle hareket ettiklerini bildirdi.

Koronavirüsün yayılmaması için gerekli sosyal mesafe nedeniyle ekonominin yavaşladığını belirten Akkol, "Birçok iş yeri faaliyetine ara vermiş ya da çalışma kapasitesini önemli oranda azaltmış, çalışanlar izne çıkarılmış, sektörlerdeki ulusal ve uluslararası talebin azalmasıyla da üretim kapasiteleri düşürülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için geçen hafta Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin açıklandığını anımsatan Akkol, hükümete daha önce ilettikleri taleplerin de yer aldığı paketten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Paketteki tedbirler arasında muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini 6'şar ay ertelenmesinin AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, tekstil konfeksiyon, etkinlik organizasyon sektörlerini kapsadığını anımsatan Akkol, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki tüm sektörler aynı problemli süreçlerle karşılaşmaktadır. Toplum sağlığına ilişkin alınan önlemler nedeniyle işletmeler durma noktasına gelmiştir. Toplumun tüketim alışkanlıkları bu süreçte değiştiğinden vatandaşlar gıda haricinde alım yapmamaktadır. Ülkelerin aldığı önlemler nedeniyle hem ihracat hem de ithalat zor bir dönemden geçmektedir. Domino etkisiyle tüm ülkeler ve sektörleri sıkıntıya sokan bu süreçte, devletimizce birçok sektör önlem paketi kapsamına alınmış olsa da ülke ekonomisinde önemli paya sahip diğer sektörler bu paketin dışında kalmıştır. Bundan dolayı, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini 6'şar ay erteleme tedbirinin ülkemizde faaliyet gösteren tüm sektörleri ve tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyoruz."

"Yüzde 25'lik sınır tedbirler dikkate alındığında yetersiz"

Bu süreçte tüm önlemlerin devletten beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Akkol, şöyle devam etti:

"Konfederasyonumuz ve üye işveren sendikalarımızca gösterilecek bu çabanın daha geniş kapsamlı olmasının sağlanması amacıyla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 'Kuruluşların Faaliyetleri' başlıklı 26'ıncı maddesinde değişikliğe ihtiyaç duyuyoruz

Bu madde uyarınca işveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde 25'ini aşmamak üzere, karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturulabiliyor. Madde ile belirlenmiş olan yüzde 25'lik oranın içinden geçtiğimiz bu dönem içerisinde özellikle devletimizce bu yönde getirilmiş olan tedbirler de dikkate alındığında yetersiz olduğu düşünüyoruz. İşveren sendikalarının kuracakları yardımlaşma ve dayanışma fonu sınırının, nakit mevcutlarının yüzde 25'inden yüzde 35'ine yükseltilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

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