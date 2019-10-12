TİSK "Ortak Paylaşım Forumu"

12.10.2019 12:56

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıranlar bu meseleyle ilgili duyarlı olurlarsa hem onların hem ülkenin hem çalışanların menfaatine olur." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde "Ortak Paylaşım Forumu" düzenlendi.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, 1 milyon 100 bin civarında üyesi, 81 il temsilcisi, beş bölge temsilcisi, 35 genel başkanı ve 400 şube başkanı bulunan bir teşkilat olduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Atalay, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin ayağına Allah taş değdirmesin. Bu film bin yıldır devam ediyor. Bu ülke varsa, sendika, dernek, oda, kitle örgütleri var. Çalışma hayatının tüm paydaşları burada. Dünyadaki sendikal örgütlerin temsilcileri burada. Onun için biz kimseye gidip, 'Senin ülkeni işgal edelim' demiyoruz. 30 senedir süren süreç var. Bunun bedelini işçi, ülke ödüyor, canımızla paramızla ödüyoruz. Dünyada bazı ülkeler de bunlara her türlü desteği vermeye devam ediyor. En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıranlar, bu meseleyle ilgili duyarlı olurlarsa hem onların hem ülkenin hem çalışanların menfaatine olur. Çünkü terör biterse daha rahat hareket ederiz."

Atalay, 17 milyon çalışanın olduğu yerde örgütlü 2 milyon kişinin bulunmasının yetersizliğine değindi.

Çevreyle ilgili ekilebilir arazilere bina inşa edilmememesi konusunda sık sık açıklama yaptıklarını anımsatan Atalay, "Su kıtlığında 162 ülkenin içinde 32'nci sıradayız. Nişasta bazlı şekerle, mısır şurubuyla uzun yıllardır mücadele ediyor sendikalarımız. Ama bunu yaparken bedel ödettiriyorlar. Arkalarında dünyanın dev firmaları var." diye konuştu.

"Türkiye'nin terörle mücadelesini dikkatle izlesinler"

Çevreye yönelik Türkiye'de kağıt toplayanlarla ilgili ortak çalışma yaptıklarını aktaran Atalay, çocukların sağlığından eğitimine, aile sorunlarına kadar sendikalarla ortak hareket ettiklerini dile getirdi.

Kağıt toplayanların iki senedir görünür duruma geldiğini ifade eden Atalay, "Bunlar önemli işler yapıyorlar bu ülkede. Bizim çevreyle ilgili 7 senedir TEMA ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışma yapıyoruz, her sene 2 bin fidan dikiyoruz." dedi.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesini isteyen Atalay, kanunların yeterli olduğunu ama uygulamayla ilgili sıkıntılar bulunduğunu kaydetti.

Foruma yurt dışından katılan temsilcilerin Türkiye'nin terörle mücadelesini dikkatle izlemesini isteyen Atalay, taraflı olmamaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA