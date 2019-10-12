TİSK "Ortak Paylaşım Forumu"

12.10.2019 11:54

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Her alanda çok fazla tavsiye var, çok fazla rapor var, çok fazla analiz var, çok fazla tespit var ama icraat ve uygulama kısmı eksik. Bugünkü hedeflerimizden bir tanesi bir birimize tavsiyeler vermek yerine hayata geçireceğimiz adımlar atmak." dedi.

Akkol, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla Calista Otel'de düzenlediği Ortak Paylaşım Forumunda, Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiğe başarılar diledi.

Konfederasyonlarına üye işletmelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) 200 milyar dolar, ihracata 100 milyar dolar ve 2 milyon kişiyle de istihdama yüzde 5,5 katkı sağladığına dikkati çeken Akkol, SGK gelirleri içerisinde üyelerinin payının yüzde 15'i bulduğunun altını çizdi.

Dünyada her alanda bir değişimin söz konusu olduğunu, bu değişimin sendikal hayata ve sendikacılığa da yansıması gerektiğini dile getiren Akkol, şöyle devam etti:

"Her alanda çok fazla tavsiye var, çok fazla rapor var, çok fazla analiz var, çok fazla tespit var ama icraat ve uygulama kısmı eksik. Bugünkü hedeflerimizden bir tanesi bir birimize tavsiyeler vermek yerine hayata geçireceğimiz adımlar atmak. İşçi ile işveren sendikaları ve kamunun desteğiyle güzel bir sonucu ülkemize armağan etmek istiyoruz."

"Forumu tasarlarken üçlü saç ayağını dikkate aldık"

Forumda, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, çevre konularının ele alınıp ülke yararına ortak kararlar almayı amaçladıklarını bildiren Akkol, "Forumu tasarlarken kamu, işçi ve işverenden oluşan üçlü saç ayağını dikkate aldık. Kamu, işçi ve işveren bir konuda eğer ortak karar alabiliyorsa çözülmeyecek sorun yok. Ama bu üçlü bazı konularda hemfikir olamıyor, olunca da çok kıymetli oluyor. Biz bu forumla üçlü saç ayağını çalıştıracağız. Bunun için 'Birlikte Mümkün Türkiye' sloganını seçtik." diye konuştu.

Ortak Paylaşım Forumunun uzun soluklu olmasını ve geleneksel hale gelmesini arzu ettiklerini belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi var. Çevre konusunda da dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi hedeflemeliyiz. Çünkü dünyanın en güzel ülkesi. Bu güzel ülkeyi korumak hepimizin sorumluluğunda. Üyemiz olan işletmeler çalışanları için her yıl bir fidan dikse, bu 2 milyon fidan eder. 5 yılda ise 20 milyon fidanı toprakla buluşturmuş oluruz.

Diğer bir başlığımız yaşlılar: Türkiye, dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri ama 65 yaşın üzerinde 7 milyon insanımız var. Bu, komuşumuz Bulgaristan'ın nüfusundan fazla. Genç nüfusumuz hızla yaşlanıyor. Yine engelliler toplumuzun önemli bir sorunu. Ülkemizde 8,5 milyon engellimiz var. Dünyaya örnek başarılı uygulamalarımız var ama hala yapmamız gerekenler bulunuyor. Çünkü engellilerimizin yüzde 40'ı okur-yazar değil, yüzde 70'i ise ekonomik olarak ihtiyaç sahibi."

"Çocukların yeri okullar ve parklar"

Akkol, ILO verilerine göre dünya genelinde 152 milyon çocuk işçinin olduğunu ve bu çocukların yarısının "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan işlerde çalıştırıldığını aktararak, çocukların bulunması gerektiği yerin okullar ve parklar olduğunu vurguladı.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun da sürekli gündemlerinde yer aldığını belirten Akkol, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfının, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyaya örnek olacak uygulamaları hayata geçirecek çalışmalar yaptığını söyledi.

Forumun dünyaya örnek, Türkiye'ye ölçek olmasını istediklerini ifade eden Akkol, etkinlikle rapor değil icraatı hedeflediklerinin altını çizdi.

Televizyoncu Didem Arslan moderatörlüğündeki forumda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden gelen Zeytin Çekirdekleri Korosu, Türk Tören Marşı'nı icra etti.

Kaynak: AA