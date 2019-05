TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002'de özel sektörde sadece 24 bin kişi işe yerleştirilebilmişken, 2018'de bu sayının 50 kat artarak 1 milyon 240 bine çıktığını görmekteyiz. Bu yılın ilk 4 ayında 416 bin kişiyi özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Son 17 yılda istihdamda 9 milyona yakın artış sağlamış bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödülleri'ni 2018'de kazanan şirketler belli oldu. 12 şirketin ödülleri, Bakan Selçuk'un katılımıyla düzenlenen törende sahiplerine verildi.

Bakan Selçuk, törendeki konuşmasında, TİSK'in kamu hizmeti dahil ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikası ve 9 bin 600 iş yeri ile 1 milyon 230 bin çalışana istihdam sağladığını belirterek, ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

İş dünyasının sorunlarına karşı TİSK'in ortaya koyduğu iş birliği ile çözüm önerisi geliştirmeyi hem hükümet hem de bakanlık için çok önemli ve anlamlı bulduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yerel ve ulusal düzeyde ciddi bir birikime sahip TİSK'in, yetkili tek işveren temsilcisi kuruluşu olarak bu hizmetleri yürütüyor olması önemli bir misyondur. TİSK'in endüstriyel ilişkiler, rekabetçilik, verimlilik, kayıtlı istihdam, toplu iş sözleşmeleri, dış ticaret ve sosyal sorumluluk alanlarında başarılı çalışmaları da ayrıca takdire şayandır. Bugün bir arada olmamıza vesile olan KSS Ödülleri ülkemizde iş dünyamızın sosyal hayata katkısının en güzel yansımalarından biri. 2014'ten bugüne düzenlenen ödül töreni, sosyal sorumluluk bilincinin sadece STK'lerin değil, ticari işletmelerin de üzerinde önemle durması gereken bir konu olduğunu ortaya koymaktadır."

Bakan Selçuk, dezavantajlı grupların çalışma hayatına katılımından, işbaşı eğitimine, yenilikçi uygulamalardan girişimciliğe pek çok kategoride verilen ödüllerin, ülkedeki sosyal sorumluluk bilincine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal hizmetlere her alanda vatandaşların tamamını kucaklayan sistemi tüm dünyanın örnek aldığını söyledi.

Hükümetin vizyoner yönetim anlayışı sayesinde 17 yıldır ülkenin güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık edildiğinin altını çizen Selçuk, "Ülkemize karşı gerçekleştirilmek istenen antidemokratik girişimlere, 15 Temmuz ile birlikte başlayan ekonomik manipülasyonlara rağmen 2002'den bugüne yıllık ortalama yüzde 5,6 büyüme oranına ulaştık. Aynı dönemde 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2018'de 168 milyar dolara yükselttik. 2019 başından bu yana ise 60 milyar dolara ulaşan ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 civarında artmıştır. Bu yükseliş artarak devam edecek. Hükümetlerimizin uygulamaya koyduğu reformların yansımalarını uluslararası göstergelerde de gözlemliyoruz. Dünya Bankası'nın her yıl yayımladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksine göre, 2018'de 190 ülkede 43. sıraya kadar yükseldik." diye konuştu.

Bu alanda Türkiye'nin geldiği yerin son 15 senenin rekoru olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemizde iş yapma kolaylığını sağlamanın bir sonucu olarak, 2002'de 727 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Hep birlikte daha fazla çalışarak, üreterek çocuklarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. 18 ayrı teşvik uygulamamız ile 1,7 milyonu aşkın işverenimize, 11 milyona yakın sigortalımıza hali hazırda katkı veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004'ten bugüne siz işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladık. Bütün bu uygulamalarının sonucu olarak, 2002'de özel sektörde sadece 24 bin kişi işe yerleştirilebilmişken, 2018'de bu sayının 50 kat artarak 1 milyon 240 bine çıktığını görmekteyiz. Bu yılın ilk 4 ayında ise 416 bin kişiyi özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Son 17 yılda istihdamda 9 milyona yakın artış sağlamış bir ülkeyiz."

Hedeflerinin 2023 vizyonuyla Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu anımsatan Selçuk, "Bundan sonraki süreçte de; teşvik bizden, istihdam sizden diyor; yeni teşviklerimizle çalışma hayatımızı hep birlikte hedeflediğimiz noktaya taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

"TİSK ülke yararına olan her türlü konuda toplumsal iş birliğine hazır"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da kurumsal sosyal sorumluluk konusunda yapılan bir araştırmaya değinerek, Türkiye'deki özel kurumların yüzde 98'inin toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk sahibi olduğunu ve bu sorumluluk duygusunu da faaliyetlerine yansıttıklarını söyledi.

Gelinen konumun, sosyal sorumluluğun kurumlarda bir değer yargısı olarak yerleştiğini gösterdiğini aktaran Akkol, bu yıl, TİSK KSS Ödül Programı kapsamında ödül alan şirketlerin, yürüttükleri projeler ile birlikte 20 milyona yakın insana dokunduğunu söyledi.

Akkol, proje faaliyetleri kapsamında eğitimler verildiğini, iş imkanları sunulduğunu ve toplumsal konularda farkındalık artırma çalışmaları yürütüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"TİSK ülke yararına olan her türlü konuda toplumsal iş birliğine hazır. Büyük TİSK ailesi olarak, koşullar ne olursa olsun bugüne dek olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada, işçi sendikaları ve kamunun da içinde olacağı bir projeyi yakında ülkemize kazandırmak istiyoruz."

"12 şirket sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle layık bulundu"

Projeler, "Yenilikçilik", "Etkililik", "Kapsayıcılık", "İyi Uygulama", "Sürdürülebilirlik", "Girişimcilik Özel Ödülü", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü", "GAN Türkiye İş Başında Eğitim Özel Ödülü" alanlarında değerlendirildi ve 12 şirket sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle layık bulundu.

Yarışmada Büyük Ödüle, Coca-Cola Türkiye'nin "Geleceğin Tarımı" Projesi layık görülürken; Yenilikçilik Ödülü'nü KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş "Sesli Soru Bankası" projesiyle, Etkililik Ödülü'nü Danone Türkiye "İyi ki Annem Çalışıyor!" projesiyle, Kapsayıcılık Ödülü'nü Mercedes-Benz Türk A.Ş "Her Kızımız Bir Yıldız" projesiyle, İyi Uygulama Ödülünü Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş "Kadına Güç İş Yok" projesiyle, Sürdürülebilirlik Ödülü'nü ise Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş "Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım" Sosyal Sorumluluk projesiyle almaya hak kazandı.

Yarışmada bu sene ilk kez verilen Girişimcilik Özel Ödülü'nü Arçelik A.Ş "A Ticket For Your Future/Tersine Beyin Göçü" projesiyle alırken, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü'nü ise Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş "Sabancı Gönüllüleri Programı" ile almaya hak kazandı.

GAN Türkiye İşbaşında Eğitim Özel Ödülü'ne TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş "Tofaş Fen Lisesi Yenileşim (İnovasyon) Atölyesi" projesi layık görülürken, Jüri Özel Ödülü Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin "Çocuk İşçiliğini Önleme ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi" projesine verildi.

KOBİ kategorisinde Büyük Ödülü CPM Yazılım A.Ş "Eğitim İçin Her şey", Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü'nü ise Momentum Bilgi Transferleri "Ayna Gönüller/Kırsalda Kadın Eğitimleri" projesiyle aldı.

Ödül törenine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA