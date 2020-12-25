TİSK'in "Ortak Paylaşım Forumu"na dünya çapında ödül
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TİSK'in "Ortak Paylaşım Forumu"na dünya çapında ödül

25.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:51
TİSK'in

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl genişletilmiş gerçeklik teknolojisi kullanılarak düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu, Best Event Awards'da ödüle değer görüldü.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl genişletilmiş gerçeklik teknolojisi kullanılarak düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu, Best Event Awards'da ödüle değer görüldü.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, "çalışma hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisinin bu yıl 15-16 Ekim'de düzenlendiği anımsatıldı.

"Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana teması ile düzenlenen forumda kamu işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu yıl dijital olarak düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu 2020'de, birçok ilk gerçekleştirildi. Forum'da, çalışma hayatının geleceği ve dijitalleşmenin önemi konuşulurken dünyada ilk kez bir forumda genişletilmiş gerçeklik teknolojisi kullanılarak da yine bir ilke imza atıldı. Bini aşkın kişinin canlı takip ettiği Ortak Paylaşım Forumu 2020, tüm dünyadan çok büyük markaların da aralarında bulunduğu ve 200'den fazla başvuru alan Best Event Awards'da iki kategoride kısa listeye kaldı. Değerlendirmeler sonucunda, genişletilmiş gerçeklik teknolojisinin kullanımıyla 'Use of Technology/Dijital Teknoloji Kullanımı' kategorisinde ödüle layık görüldü."

Dünyanın en büyük etkinlikleri yarışıyor

Best Event Awards Ödül Programı, 2006'dan bu yana, şirketlerin pazarlama planlarında etkinliklerin önemini artırmak için dünya çapında büyük kuruluşlardan aldığı başvurularla her yılın en iyi etkinliklerini belirliyor.

"En İyi Etkinlik Ödülleri" ile 40'tan fazla ülkeden çok büyük ajans ve şirketlerin yaptığı etkinlikler, uluslararası arenada yarışıyor ve ilham veren en iyiler belirleniyor.

Forum uluslararası düzeyde yüksek katılımla gerçekleşmişti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın katıldığı forumda şu isimler yer almıştı:

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharran Burrow, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Business Europe Genel Direktörü Marcus Beyrer, Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Üyesi Murat Sönmez ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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